تربية الإسكندرية تنظم احتفالية في الذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة

نظم قطاع تنمية البيئة وخدمة المجتمع بكلية التربية جامعة الإسكندرية احتفالية كبرى بمدرج ١ بالكلية تحت عنوان "أكتوبر المجد والعزة"، بحضور مجموعة من أبطال حرب اكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية، وتزامناً مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



شهدت الاحتفالية تكريم أبطال حرب أكتوبر وهم اللواء حسين مسعود وزير الطيران الأسبق، ومن أبطال الصاعقة المصرية اللواء علمي كامل بطل معركة أبو عطوة، واللواء نبيل عبد الوهاب البطل الحقيقي لعملية إيلات، والبطل عبد الجواد سويلم الملقب بالشهيد الحي، واستمع الحضور خلال الاحتفالية لذكريات الأبطال عن حرب أكتوبر وبطولاتهم، كما تضمنت الاحتفالية تقديم مجموعة من الفقرات الفنية لذوي الهمم من جمعية إرادة.

شارك في تنظيم الحفل كيان شباب جامعة الإسكندرية، واتحاد طلاب كلية التربية، وشارك بالحضور الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة، ودكتور حسن عابدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأ.د.سالم عبد الرازق سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودكتور السيدة محمود

وكيل الكلية للدراسات العليا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والمجتمع المدني.