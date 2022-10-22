طارق قنديل يحتفل بعيد ميلاد الكابيتانو حسام غالى

حرص طارق قنديل عضو مجلس ادارة النادي الأهلى، على مشاركة الكابيتانو حسام غالي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاده الـ41.



ونشر قنديل صور تجمعه مع حسام غالى، على حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق قائلا" الحبيب الغالي الكابيتانو الجميل عيد ميلاد سعيد".



يحتفل اليوم السبت، حسام غالي لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة النادي الأحمر الحالي، بعيد ميلاده الـ 41، إذ أنه من مواليد 22 أكتوبر عام 1981، ويمتلك قائد الفريق الأحمر السابق سيرة تاريخية مميزة، حتى استحق لقب "الكابيتانو".



واتجه حسام غالي، إلى العمل الإداري بعد اعتزال كرة القدم في 11 مايو 2018، إلى أن تولى منصب عضو مجلس إدارة النادي الأحمر.



وحصد غالي، مع الأهلي 13 بطولة حيث توج بلقب الدوري المصري 4 مرات، وكأس السوبر المصري 3 مرات، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس الكونفدرالية 2014، وكأس السوبر الإفريقي 2002.