يعالج أمراض عديدة.. فوائد سحرية لـ "الحرجل"خاصة في فصل الشتاء تعرف عليها

يعتبر الحرجل أحد الأعشاب الطبية التي تعالج الكثير من أمراض الجهاز العصبي والتنفسي والهضمي والعضلات , كما أنه له دور كبير في تسكين الألم.، كما يستخدم كعلاج يخفف من آلام المعدة والامعاء، فضلا عن أنها تزيل المغص الكلوي والتهابات الجهاز التنفسي، والذى ينمو في سيناء.



حساسية الصدر

وهي عشبة معروفة بفوائدها العديدة كملين ومسهل وملطف للتشنجات العصبية، بالاضافة الى دورها في تنشيط الدورة الدموية.ودورها الأساسي هو التخسيس وإنقاص الوزن.

كما يستخدم نبات الحرجل فى الطب الشعبى التقليدى منذ زمن بعيد كملين بديلا عن نبات السنامكى.

كما يستخدم فى بعض الأمراض مثل:

أمراض الكلى والكبد والحساسية، خاصة حساسية الصدر وأمراض القصبة الهوائية.، ويستخدم لعلاج أمراض الأعصاب.

3- يستخدم فى علاج الحصبة والجروح المتقيحة و يستخدم منقوع وساخن أوراقه وسيقانه لالتهابات الأمعاء وأوجاع المعدة والتهاب المجارى البولية ومرض الزهرى.

عرق النساء



وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في النباتات الطبية والعطرية بسيناء ، ان للحرجل دور كبير في علاج أوجاع المفاصل, فهو يسكّن آلام الروماتيزم والمفاصل بوضع أوراق الحرجل المطحونة مع الماء على مكان الألم من المساء وحتى الصباح يومياً لمدة أسبوع.. حيث يستعمل لعلاج (عرق النساء) وآلام الركبة بتقطيعه (فرمه) باليد ثم وضعه قي الخلاط بدون أي إضافات، ويوضع العجين على مكان الألم ثم يغطى أو يلف بالنايلون قبل النوم، ويفضل تركه لأكثر من 6 ساعات واستخدامه لـ7 أيام متتالية.

ؤ يعالج الحرجل القولون العصبي واضطرابات المعدة ويقلل من فرصة الإصابة بسرطان القولون واضطرابات المعدة. كما يؤثر الحرجل على عمل البنكرياس وتنظيم الأنسولين فنأخذ منه كمية قليلة منه ونضعها في الماء لمدة 12 ساعة وبعدها نشرب نصف كوب من الماء كل 8 ساعات وعندئذ نقيس نسبة السكر بالدم.

وخلال فصل الشتاء يستعمل الحرجل في علاج نزلات البرد والزكام ، وذل بإضاف الزنجبيل مع الحرجل أو حرق الحرجل واستنشاق دخانه.

كما يعالج الحرجل مشاكل الكبد وتضخّم الطحال، بخلطه مع عشبة الهندباء، ونبات الروائد، ونبات الأملج.، ومسحوق نبات الحرجل يستعمل للجروح، ودخانه علاج لمرض الحصبة.

كما يمكن شرب منقوع عشبة الحرجل يوميا لمدة أسبوع للمساعدة على علاج اضطرابات المعدة أيضا، و يساعد كذلك على تنظيم العملية الهضمية وبالتتعية تنظيم حركة المعدة والأمعاء والقولون, مما يقلل من الإنتفاخات فيه



لنبات الحرجل ايضا الكثير من الفوائد لمن يرغبون فى التخسيس وحرق الدهون.. حيث يعمل مشروب الحرجل علي اذابة الدهون فى الجسم والتخلص منها ، لذلك يعتبر استخدام مشروب اوراق نبات الحرجل من افضل اساليب وطرق التنحيف والتخلص من زيادة الوزن .

ويتم إستخدام نسب متساوية من نبات الحرجل والجزنبيل ثم يتم غليهم سويا وتناول المزيج كشراب .

