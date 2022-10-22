بعد وصفها البنات بـ«السهوكة والتسبيل» .. شاهد إطلالات ياسمين عز بعد تصدرها التريند

تصدّرت الإعلامية ياسمين عز تريند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول الصفات السيئة التى تلجأ إليها العروسة لاستفزاز أخت العريس.

وتتميز الإعلامية ياسمين عز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات بسيطة من الالوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.



وكانت قد تحدّثت الإعلامية ياسمين عز عن بعض الصفات السيئة التى تلجأ إليها العروسة لاستفزاز أخت العريس.



وأوضحت عز خلال برنامج “كلام الناس”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر” قائلة: " العروسة مش دايمًا بتكون سهلةوبتشغل خاصية السهوكة والتسبيل للإيقاع بين العريس وأخته".



هجوم على ياسمين عز من ياسمين الخطيب..

يعني يا ست لو عايزه تنحازي للرجالة عشان التريند -إللي مش هايدوم- اتكلمي عن مشاكل الرجال الحقيقية.. عن مصاريف الزواج المبالغ فيها، والطلبات اللي بتقسم ظهر الشباب، من مهر وشبكة وخلافه..

عن مشكلة الرؤية للرجال المطلقين، اللي مش بيشوفوا عيالهم أكتر من ساعة أسبوعياً في أقسام الشرطة..

اتكلمي عن المشاركة..عن المودة والرحمة.."

واختتمت كلامها قائلة: "ولو مُصرة يعني تعملي خبيرة في العلاقات الاجتماعية، وتنصحي الزوجات، انصحيهم يتفهموا الظروف.. يخفضوا النفقات.. مش يكمروا لرجالتهم نص الفرخة.. إيه الـ يع ده!"

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