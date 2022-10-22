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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تصريحات سلوي خطاب معها..ياسمين عز ترد : علي قلبي زي العسل

صدى البلد

ردت الإعلامية ياسمين عز علي حديث الفنانة سلوي خطاب عبر خاصية الاستوري علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .

وكتبت ياسمين عز :"حبيبتي وصديقتي الحنونة النجمة سلوي خطاب اللي باكل من ايديها احلي بامية حقيقي من امتع الحلقات اللي عملتها وانتي تقولي اللي انتي عايزاه علي قلبي زي العسل".

 

وحلت الفنانة سلوي خطاب، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" للحديث عن أسرار من حياتها الشخصية والفنية.

وردت الفنانة سلوى خطاب على شخصية صباح التي قدمتها في مسلسل نيللي وشريهان، والتي أصبحت تستخدم تريند على السوشيال ميديا.

وأوضحت سلوي خطاب،:" أنا في الحياة العامة كنت بقول الجملة الشهيرة للشخصية (أنا ست مؤدبة بس هما اللي بيستفزوني) ولما اتعرض عليا الشخصية اقترحت على المخرج إن إحنا نضيف الجملة في المسلسل ووافق.

وأكملت:" دلوقتي كل حد عاوز يلقح على التاني بيحط صورتي، أنا مش بشغل نفسي قوي بحكاية التريند، وكان يوم أسود لما اخترعوا التريند".

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