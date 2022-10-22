عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفقًا للقانون الجديد.. برلماني يزف خبرًا سارًا لمن سيخرج على المعاش المبكر|فيديو

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب أحمد مهنى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن لجنة القوى العاملة، ستنعقد وستقوم بمناقشة موضوع المتضررين من المعاشات وقانون العمل الجديد "قانون 148" الذى يسبب إزعاجًا للكثير من المواطنين. 

txt

إقرار مشروعي قانونين.. ننشر حصاد مجلس النواب من 16لـ18 أكتوبر

txt

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. الإثنين المقبل

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه فى جلسة الانعقاد الحالي، ستتم مناقشة قانون المعاش، وأن هناك أكثر من طلب مُقدّم من أعضاء مجلس النواب، وهناك طلبات إحاطة.

ولفت إلى أنه سيكون هناك حل لـ مشكلات العمال، موضحًا أنه تلقى الكثير من شكاوي العاملين بالشركات، وأنه تقدم بـ طلبات إحاطة بشأن 8 شركات لتضرر العالمين بها.

وأشار إلى أن قانون المعاش المبكر، سيكون فى صالح العمال فى المستقبل، مُعلقًا: "اللى هيخرج معاش مبكر وفقًا للقانون الجديد لن يشتكى من أى شيء".

وأوضح أن أى شخص يعانى من أى مشكلة فى عمله، عليه أن يتوجه لـ مكاتب القوى العاملة، وسيحصل على مساندة ودعم، وحل لـ المشكلة.

 

مجلس النواب لجنة القوى العاملة القوى العاملة المعاشات نيفين منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

حطمت زوجتك بجهلك.. تصريحات صادمة من والد حسام حبيب ضد ابنه

بكرة مطرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لـ عشاق الشتاء

حالتان لحرمان المطلقات من معاش الوالد بـ قانون المعاشات الجديد

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد 0-0 بالدوري الإنجليزي

مفيش أي خصوصية| حسام حبيب يعترف على شيرين عبد الوهاب

تهديد جديد من مرتضى منصور للانسحاب من السوبر.. تفاصيل

فرج عامر: كهرباء بالسوبر المصري في أبو ظبي

ترشيحاتنا

قرار من القضاء الإداري بشأن إجراءات كورونا بالمصالح الحكومية

بسبب أزمة شيرين .. طلب مهم من سليم سحاب على الهواء |شاهد

الذهب يرتفع 2 جنيه قبل نهاية تعاملات اليوم

مطابق للمواصفات.. أول تعليق من الشركة المنفذة لـ محور سميرة موسى

خطوات استخراج بطاقة هيا لحضور مباريات كأس العالم ومميزاتها

تجربة على الهواء.. أحمد موسى يكشف أكاذيب الإخوان بشأن كوبري سميرة موسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعام شائع يمنع أمراض القلب .. تعرف عليه

بعد وصفها البنات بـ«السهوكة والتسبيل» .. شاهد إطلالات ياسمين عز بعد تصدرها التريند

الملك تشارلز يبيع لوحات رسمها منذ 21 سنة| موهبة لن تصدقها

10 أسباب تجعلك تتناول القهوة يوميا .. اكتشفها

فيديو

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المؤتمر الاقتصادي.. المشاركون ومواضيع الجلسات وتوصية الرئيس

ماتش السوبر.. الزمالك يعاني الغيابات وعودة كهرباء للأهلي| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ