وفقًا للقانون الجديد.. برلماني يزف خبرًا سارًا لمن سيخرج على المعاش المبكر|فيديو

أكد النائب أحمد مهنى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن لجنة القوى العاملة، ستنعقد وستقوم بمناقشة موضوع المتضررين من المعاشات وقانون العمل الجديد "قانون 148" الذى يسبب إزعاجًا للكثير من المواطنين.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه فى جلسة الانعقاد الحالي، ستتم مناقشة قانون المعاش، وأن هناك أكثر من طلب مُقدّم من أعضاء مجلس النواب، وهناك طلبات إحاطة.

ولفت إلى أنه سيكون هناك حل لـ مشكلات العمال، موضحًا أنه تلقى الكثير من شكاوي العاملين بالشركات، وأنه تقدم بـ طلبات إحاطة بشأن 8 شركات لتضرر العالمين بها.

وأشار إلى أن قانون المعاش المبكر، سيكون فى صالح العمال فى المستقبل، مُعلقًا: "اللى هيخرج معاش مبكر وفقًا للقانون الجديد لن يشتكى من أى شيء".

وأوضح أن أى شخص يعانى من أى مشكلة فى عمله، عليه أن يتوجه لـ مكاتب القوى العاملة، وسيحصل على مساندة ودعم، وحل لـ المشكلة.