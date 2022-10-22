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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

لبحث عدد من الملفات المهمة|صحة السويس تستقبل وفداً من المجلس القومي لحقوق الإنسان

صدى البلد

 استقبل الدكتور رضا فكري مدير المكتب الفني لمديرية الصحة بالسويس وفداً من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الشكاوى، ومنتصر صالح مدير فرع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالسويس، نبيل شلبي 
المدير التنفيذي لمكتب الشكاوي، وذلك لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تم بحث عدد من الملفات الصحية الهامة التي تخص كل مواطن.

وقد استهل الوفد زيارته بتفقد عدد من أقسام مستشفى حميات السويس ومركز الفيروسات الكبدية والمطبخ الداخلى للمستشفى وخلال هذا أوضحت الدكتورة داليا عامر مدير مستشفى الحميات بأن المستشفى تشهد تطوراً ملحوظاً علي مستوى البنية التحتية والانشاءات ، لافتةً إلى أن هذه الأعمال لم تمنع المستشفى من تقديم خدماتها للمواطنين، كما استعرضت «مدير الحميات»  الخدمات المقدمة بمركز الفيروسات الكبدية وكذلك شرح واف لأعمال طهي الطعام للمرضي وإيضاح البرنامج الغذائي المقدم لجميع المرضي مع اختلاف حالاتهم الصحية .

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وفي سياق متصل فقد استقبل الدكتور أحمد نوح مدير إدارة المستشفيات والمشرف على مستشفى السويس العام وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان ، حيث تفقد الوفد وحدة القسطرة التداخلية ' القلبية والمخية والطرفيه' وكذلك أحد جناحي الغسيل الكلوى بالمستشفى وذلك لمتابعة ما بهما من خدمات طبية ، وخلال هذا فقد قام «مدير إدارة المستشفيات» بشرح وافٍ عن دور مستشفيات مديرية الصحة ولاسيما السويس العام في تقديم جميع الخدمات الطبية لجميع المواطنين ومنهم المؤمن عليهم صحياً مع استقبال مصابي حوادث الطرق المختلفه ، فيما وقام باستعراض ما قدمته وحدة القسطرة منذ تدشينها بدعم من اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس .

واستمع وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان أثناء تفقده لمستشفى السويس العام والحميات لعدد من المترددين علي تلقي الخدمة الطبية.

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