سعر ساعة بوجاتي المصنوعة من ألياف الكربون .. تفاصيل

كشفت شركة بوجاتي عن إصدارها من ساعة بوجاتي الذكية الجديدة والتي تم صنعها من ألياف الكربون، والتي اطلق عليها اسم Bugatti Carbone Limited Edition .

ساعة شركة بوجاتي الفرنسية

وعقدت شركة بوجاتي الفرنسية، شراكة مع شركة VIITA لتطوير أول ساعة ذكية في العالم تحمل شعار شركة بوجاتي، حيث انه تم تصنيع الساعة بالكامل من ألياف الكربون، وذلك لأن الشركة دائما ما تستخدم المواد خفيفة الوزن في صناعتها .

ساعة شركة بوجاتي الفرنسية

تم استخدام ألياف الكربون لصناعة ساعة ذكية جديدة تحمل شعار شركة بوجاتي ، والذى سمح لها بتقليل وزن الساعة بنسبة تصل إلي 13 %.

وتحتوي الساعة علي بطارية 540 مللي أمبير، وتدوم بطاريتها حتى 15 يوم عند الاستخدام العادي، بدون خدمات GPS، وفي وضع التشغيل الدائم تصل مدة البطارية إلي يومين أو 3.

تأتي الساعة بـ 1000 مكوِّن معقد؛ مما يتيح لأجهزة استشعار نظام تحديد المواقع العالمي " GPS " من تحقيق مستوى عالٍ من الدقة.0

ويمكن للساعة تتبع بيانات التسارع وأوقات دورات السباق؛ وذلك عندما يرتديها صاحبها أثناء قيادة السيارات على مضمار السباق .

ساعة شركة بوجاتي الفرنسية

تحتوي ساعة بوجاتي علي مستشعرات مزدوجة لقياس معدل ضربات القلب وتقلب معدل ضربات القلب ، وذلك يتيح للساعة تقديم بيانات وتقارير صحية لمن يرتديها، وتعمل علي تقديم الملاحظات حول حالة القلب ، وتوصيات التدريب ، والعمر البيولوجي ، ومستويات الإجهاد ، وهي مقاومة للماء حتى 100 متر.

ساعة شركة بوجاتي الفرنسية

تقدم ساعة بوجاتي بشاشة AMOLED حجمها 390 × 390 بكسل مع زجاج ياقوت للشاشة، وتعمل باللمس ، وتأتي بحزام رمادي من السيليكون أو حزام أسود من السيليكون .

ساعة شركة بوجاتي الفرنسية

والجيدر بالذكر إن إنتاج هذه الساعة يقتصر علي 2.500 نسخة فقط ، وتتوافر بسعر 2590 يورو أي ما يعادل 2548 دولارا أمريكيا، أو 9555 ريالا سعوديا.