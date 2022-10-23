ميلاد كمال أبو رية.. سبب انفصاله عن الفنانة ماجدة زكي

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان كمال أبو رية الذي أبدع منذ بدايته سواء في التلفزيون او المسرح او السينما وقدم الكثير من الاعمال المختلفة والمميزة علي سبيل المثال مسلسل "ملكة في المنفي" حيث كان يجسد دور أحمد حسنين باشا و مسلسل "علي مبارك" كان يجسد دور علي مبارك، ونعرض من خلال هذا التقرير سر انفصاله عن زوجته السابقة ماجدة زكي.

ولد الفنان كمال ابو رية عام 1962 وتخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1985 و تزوج من الفنانة ماجدة زكي وانفصل الثنائي بعد زواج استمر 20 عاما.

كشف الفنان كمال ابو رية في لقاء تلفزيوني له عن سبب انفصاله عن ماجدة زكي قائلا:"كانت تساعدني كثيرا و انفصالنا اثر فيّ كثيرا بسبب حبي لـ اولادي و لا يوجد احد معصوم من الخطأ وأنا اخطأت ولكن هي تغيرت كثيرا وشعرت بـأنها ليست هذه الزوجة التي اخترتها في البداية".

يذكر أن آخر أعمال الفنان كمال أبو رية مسلسل "بركة" مع الفنان عمرو سعد وتم عرضه عام 2018.