فريق تحدي الشباب بسيناء يشارك في معسكر اليوم الواحد بالاسماعيلية

شارك فريق تحدي الشباب بمحافظة

شمال سيناء ، في مبادرة " تحدي الشباب"، من خلال معسكر اليوم الواحد بمركز شباب الشيخ زايد بالاسماعيلية، وذلك تحت شعار: "المستقبل الأخضر" ، وتأتي المبادرة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة لتدريب وتأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،



حيث شارك الفريق بعرض قصص نجاح مشروعات تحدى الشباب في مواجهة تحديات البيئة والتغيرات المناخية، وتعرض الفرق المشاركة المشروعات المتعلقة بأفكار لحل قضايا التغيرات المناخية وتقديم حلول لمواجهة تغير المناخ.

الأنشطة الطلابية

وقد اختتم البرنامج بتنفيذ مسابقة لاختيار أفضل الفرق الفائزة في عدد من الفئات "الأنشطة الطلابية– الأفكار والنماذج الأولية– الشركات الناشئة"، وتم تقديم الجوائز المادية لتنفيذ واستدامة أفضل المشروعات.