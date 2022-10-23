ورش عمل لتعزيز  المهارات الشخصية والتفكير الإيجابي لدى النشء في سيناء

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، قوافل مشوارى بالتعاون مع منظمة "اليونيسف " وذلك ضمن بروتكول التعاون مع مديرية التربية والتعليم وإدارة بئر العبد التعليمية ، لتعزيز المهارات الشخصية والتفكير الإيجابي لدي النشء في سيناء ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أنه تم تنفيذ القافلة في مركز شباب الروضة ببئر العبد.. حيث تستهدف القوافل تنفيذ ورش العمل لتعزيز دور النشء فى المرحلة العمرية من 10 إلى 14 عاما من خلال المهارات الشخصية والتفكير الايجابى والأساليب التحفيزية وتنمية المهارات الحياتية ومهارات ريادة الأعمال والريادة المجتمعية.

خبرات ومعارف



وأشار كليب ، الى أن البرنامج يهدف إلى تمكين النشء والشباب خبرات ومعارف من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، ويتيح اكتساب النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياة العملية والتعامل مع الآخرين.

