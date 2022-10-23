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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب سقوط الامطار على مركز أبشواى بالفيوم  ، تحرك عاجل من رئيس المركز

رئيس مركز أبشواى
رئيس مركز أبشواى يتفقد الشوارع عقب سقوط الامطار

 

وجه  المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي بانعقاد غرفة العمليات المركزية بالمدينة وغرف العمليات الفرعية بالقرى ووحدة التدخل السريع  ،  في ضوء توجيهات السيد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمتابعة تداعيات الطقس بالمراكز والمدن.

 

كانت  بعض مراكز محافظة الفيوم امطار غزيرة منذ قليل وبرق ورعد  ، خاصة مركزى ابشواى ويوسف الصديق  ، واغلقت المحال التجارية أبوابها على الفور ، وخلت الشوارع من المارة  هربا من الامطار التى شهدتها هذه المراكز.  ، للمتابعة اللحظية والميدانية لتداعيات سقوط الأمطار على مركز ابشواي

 

عقب هطول الامطار قام  المحاسب مراد مسعود رئيس المركز  بتفقد  شوارع المدينة للتأكد من استقرار الأوضاع  ، كما وجه رئيس المركز معدات الوحدة المحلية بالتعاون مع معدات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لكسح وشفط اي تراكمات مياه من الشوارع والتأكد من تصريف المياه نحو صفايات الأمطار بالشوارع المجهزة.

 

والعمل مستمر على قدم وساق حتى هذه الساعة لمنع تراكم اي كميات من المياه بالشوارع  ، والتواجد مستمر من فريق العمل بمجلس المدينة والوحدات القروية ، وهندسة كهرباء ابشواي ومرفق مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة الزراعية  ، لسرعة التدخل في حال وجود أي معوقات او عقبات  ، كما أنعفدت  غرفة العمليات ووحدة التدخل السريع لمتابعة لحظية لتداعيات سقوط الأمطار.

 

سكان مركز أبشواى بالفيوم يشكون من انتشار الكلاب الضالة فى القرى والشوارع

 

 

 

 

نائب محافظ الفيوم يتفقد عدد من مدارس مركزي أبشواى ويوسف الصديق

 

 

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الفيوم سقوط الأمطار رئيس المركز تحرك عاجل الرعد والبرق

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