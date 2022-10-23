رئيس وفد الاتحاد الأوروبي: ندعم أوكرانيا ونستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين.. فيديو

قال السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إن هناك قلق من أن تمتد فترة الحرب بين روسيا وأوكرانيا لفترة طويلة وفي الوقت الحالي لا نري أي إطار زمني لانتهاء هذه الأزمة.

واضاف "برجر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن هناك حاجة للوصول إلي حل سلمي لحل هذا النزاع وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية وهناك جهود مع الطرفين لحل هذه الأزمة في أقرب وقت.

وتابع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يدعم أوكرانيا ماليا وعسكريا ويتم استضافة الجزء الأكبر من اللاجئين داخل دول الاتحاد، مشيرا إلى أن هناك جهود دبلوماسية للمحاولة في الحديث والوصول لحل مع الرئيس الروسي لإنهاء الصراع.