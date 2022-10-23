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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروة نصر لـ عامل النظافة : جزمتك على دماغنا انت بتنضف قذارتنا

صدى البلد

طالبت المطربة مروة نصر ، من متابعيه معرفت كيف تتواصل مع محمد عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير ، لـ تستضيفة على العشاء . 

 

وكتبت المطربة مروة نصر عبر فيسبوك “ ممكن لو حد يعرفوا يوصلنى ليه عاوزة اعزمة على العشاء فى احسن مكان فى  مصر ويدخل ويحط رجل على رجل وقبلها اكون دخلت انا وهو كشرى التحرير ولما يجى الويتر ااقوله لا احنا نروح نتعشى فى مكان احسن من ده #جزمتك_على دماغنا انت بتنضف قذارتنا ”. 

 

و كشف الفنان احمد العوضى ، عن استلام  محمد «عامل النظافة»  وظيفة جديدة سائق نقل في مطعم أسماك ، ونشر العوضى صورة له معه عبر حسابه بموقع فيسبوك من داخل مطعم الأسماك.

وكتب احمد العوضى " محمد هيستلم شغله بعد بكره سائق نقل ( شغلته الأساسية) في مطعم أسماك 
الف شكر  لأخواتي مروان ومحمد علي حسن الاستقبال ". 

مصر فيسبوك أحمد العوضى الفنان احمد العوضي محمد علي

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