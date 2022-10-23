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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. ندوة بعنوان "الشواهد الباقية لحضارة الأندلس" بمكتبة الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية وبالتعاون مع معهد ثربانتس الإسباني، ندوة بعنوان (الشواهد الباقية لحضارة الأندلس)، وذلك من الساعة 5.00 إلى 7.00 مساءً بقاعة الوفود بمكتبة الإسكندرية.

وتعقد الندوة أيضا في بيت السناري بالقاهرة يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر 2022 من الساعة 5.00 الي 7.00 مساء.

تستضيف المكتبة الدكتور خوان كاستيا براثاليس المدير السابق لمدرسة الدراسات العربية بغرناطة والأستاذ بالمجلس الأعلى للبحوث العلمية بإسبانيا.

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 وتتناول موضوعات البحوث في الندوة التراث العمراني والحضاري في المدن الأندلسية حيث يتحدث الدكتور خوان كاستيا عن الآثار الباقية في المدن الأندلسية حيث تحتفظ بتراث معماري يشهد بعظمة الحضارة الإسلامية في قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغرناطة، وغيرها من المدن الأندلسية.

ويتحدث الدكتور محمد الجمل المشرف علي مركز دراسات الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية عن العمارة الإسلامية في الأندلس وتأثيرها في عمارة المغرب ومصر حيث توافدت العناصر المعمارية والزخرفية على المنشآت المغربية والمصرية بسبب الهجرات الأندلسية المتعاقبة الي المدن المغربية والمصرية، كما يتحدث الدكتور حسام العبادي الأستاذ بجامعة الإسكندرية عن الطراز الغرناطي في العمارة الأندلسية وتأثيره المستمر في العمارة الإسبانية حتى القرن التاسع عشر.

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