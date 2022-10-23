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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يلتقي بالمواطنين ويأمر بمراجعة أعمال الترفيق بشارع الترعة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جولاته الليلية المفاجئة لمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

 و تأتي في إطار متابعته المستمرة لتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم وللوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية جاء ذلك خلال زيارته الليلية لمدينة القنايات.

تفقد المحافظ عدد من شوارع المدينة لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ، وكذا التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة ، مشدداً على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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وكلف محافظ الشرقية عباده محمد عباده رئيس مدينة القنايات بمراجعة أعمال الترفيق بشارع الترعة قبل البدء في تتفيذ أعمال الرصف ، مشدداً على ضرورة متابعة الشركة المنفذه وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالشارع وتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

التقي المحافظ بعدد من المواطنين والذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وحرصه على الإستماع لهم والتعرف على إحتياجاتهم.

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