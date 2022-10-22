الشرقية.. تكريم أصحاب مبادرات حملات التبرع بالدم لصالح المرضى وأطفال الثلاسميا

نظم المركز الاقليمى لنقل الدم بالزقازيق،حفل لتكريم القائمين على حملات التبرع بالدم لصالح المرضى واطفال الثلاسميا، بمحافظة الشرقية، وذلك برئاسة الدكتورة نانسي عبد الحي، مدير المركز الاقليمى لنقل الدم بالزقازيق وبنها ، وبإشراف الدكتورة نهاد محمود مدير خدمات نقل الدم القومية، وبحضور الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة،والدكتور حاتم عبد العزيز ،عضو مجلس النواب والشيخ صبري عبادة ،مستشار وزير الأوقاف، و الانبا بطرس محب راعي كنيسة العذراء وابومقار بالقراقرة،والمهندس مدحت شهاب،امين حزب مستقبل وطن بالعاشر من رمضان.

بدأت الإحتفالية بالقرآن الكريم للشيخ عبد الفتاح الطاروطي اعقبه السلام الجمهوري ثم ابتهالات دينية للمبتهل محمد عبد القادر ابو سريع، بمناسبة ذكري ميلاد الرسول محمد عليه وسلم،وكلمة الدكتورة نانسي عبد الحي ونبذه مختصرة عن خدمات بنك الدم أكدت من خلالها ان بنوك الدم المنتشرة على مستوى الجمهورية بمثابه خط الدفاع الأول لتوفير الدم لجموع المرضى والتبرع التطوعي بالدم أجمل هبة تقدمها لمريض محتاج لا تعلمه والتبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينقذ حياة المرضي ومع كثرة الحالات الطارئة المحتاجة للدم.

أضافت الدكتورة نانسي، ان التبرع بالدم له فوائد حيث يساعد على تنشيط الدورة الدموية و تنشيط نخاع العظم وإنتاج خلايا دم جديدة (كريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح دموية) تستطيع حمل كمية أكبر من الأوكسجين الى أعضاء الجسم الرئيسية اضافة الي ان المتبرعين بدمهم مرة واحدة على الأقل كل سنة هم أقل تعرضا للإصابة بأمراض الدورة الدموية و سرطان الدم ويساعد على تقليل نسبة الحديد في الدم لانه يعتبر احد اسباب الاصابة بامراض القلب و انسداد الشرايين و الكولسترول وشعور المتبرع بالراحة النفسية لانه قدم عمل انساني قد يساهم في شفاء مريض ونيل الاجر والثواب بإذن الله .

أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه لا تقتصر فوائد التبرع بالدم على المريض فحسب، فهي تمتد أيضاً لتشمل المتبرع نفسه؛ حيث إن عملية التبرع ستقلل من احتمالات إصابته بأمراض القلب والسكتات الدماغية وستقوي عضلة القلب، فضلاً عن أنه سيحصل على تحليل شامل للعينة التي تبرع بها والتبرع بالدم هو إجراء آمن جداً، ولا يلحق أي ضرر بالمتبرع ما دام قد خضع للفحوصات اللازمة قبل عملية التبرع.

ووجه المكرمين والحضور الشكر للدكتورة نانسي عبد الحي مدير بنك الدم التي تبذل كل الجهد لتوفير أكياس الدم للمرضى بكافة المستشفيات خاصة أصحاب الحالات الحرجة وتنظيمها مبادرات وحملات للتبرع بالدم من أجل صالح المرضى.

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