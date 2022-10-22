عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية.. تكريم أصحاب مبادرات حملات التبرع بالدم لصالح المرضى وأطفال الثلاسميا

صدى البلد

نظم المركز الاقليمى لنقل الدم بالزقازيق،حفل لتكريم القائمين على حملات التبرع بالدم لصالح المرضى واطفال الثلاسميا، بمحافظة الشرقية، وذلك برئاسة الدكتورة  نانسي عبد الحي، مدير المركز الاقليمى لنقل الدم بالزقازيق  وبنها ، وبإشراف الدكتورة نهاد محمود مدير  خدمات نقل الدم القومية، وبحضور الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة،والدكتور حاتم عبد العزيز ،عضو مجلس النواب والشيخ صبري عبادة ،مستشار وزير الأوقاف، و الانبا بطرس محب راعي كنيسة العذراء وابومقار بالقراقرة،والمهندس مدحت شهاب،امين حزب مستقبل وطن بالعاشر من رمضان.

بدأت الإحتفالية بالقرآن الكريم للشيخ عبد الفتاح الطاروطي اعقبه السلام الجمهوري ثم ابتهالات دينية للمبتهل محمد عبد القادر ابو سريع، بمناسبة ذكري ميلاد الرسول محمد عليه وسلم،وكلمة الدكتورة نانسي عبد الحي ونبذه مختصرة عن خدمات بنك الدم  أكدت من خلالها ان بنوك الدم المنتشرة على مستوى الجمهورية بمثابه خط الدفاع الأول لتوفير الدم لجموع المرضى والتبرع التطوعي بالدم أجمل هبة تقدمها لمريض محتاج لا تعلمه والتبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينقذ حياة المرضي ومع كثرة الحالات الطارئة المحتاجة للدم.

 

أضافت الدكتورة نانسي، ان  التبرع بالدم  له فوائد  حيث يساعد على تنشيط الدورة الدموية و تنشيط نخاع العظم وإنتاج خلايا دم جديدة (كريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح دموية) تستطيع حمل كمية أكبر من الأوكسجين الى أعضاء الجسم الرئيسية اضافة الي ان المتبرعين بدمهم مرة واحدة على الأقل كل سنة هم أقل تعرضا للإصابة بأمراض الدورة الدموية و سرطان الدم ويساعد على تقليل نسبة الحديد في الدم لانه يعتبر احد اسباب الاصابة بامراض القلب و انسداد الشرايين و الكولسترول وشعور المتبرع بالراحة النفسية لانه قدم عمل انساني قد يساهم في شفاء مريض ونيل الاجر والثواب بإذن الله .

الشرقية.. الكشف على ٢٠٠٠ مواطن ضمن القافلة الطبية بأولاد صقر

 

أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه لا تقتصر فوائد التبرع بالدم على المريض فحسب، فهي تمتد أيضاً لتشمل المتبرع نفسه؛ حيث إن عملية التبرع ستقلل من احتمالات إصابته بأمراض القلب والسكتات الدماغية وستقوي عضلة القلب، فضلاً عن أنه سيحصل على تحليل شامل للعينة التي تبرع بها والتبرع بالدم هو إجراء آمن جداً، ولا يلحق أي ضرر بالمتبرع ما دام قد خضع للفحوصات اللازمة قبل عملية التبرع.

ووجه المكرمين والحضور  الشكر للدكتورة نانسي عبد الحي مدير بنك الدم  التي تبذل كل الجهد لتوفير أكياس الدم للمرضى بكافة المستشفيات خاصة أصحاب الحالات الحرجة وتنظيمها مبادرات وحملات للتبرع بالدم من أجل صالح المرضى.

IMG-20221022-WA0016
IMG-20221022-WA0016
IMG-20221022-WA0012
IMG-20221022-WA0012
الشرقية مجلس النواب وزارة الصحة وزير الاوقاف محافظة الشرقية القران الكريم حزب مستقبل وطن القافلة الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

حطمت زوجتك بجهلك.. تصريحات صادمة من والد حسام حبيب ضد ابنه

بكرة مطرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لـ عشاق الشتاء

حالتان لحرمان المطلقات من معاش الوالد بـ قانون المعاشات الجديد

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد 0-0 بالدوري الإنجليزي

مفيش أي خصوصية| حسام حبيب يعترف على شيرين عبد الوهاب

تهديد جديد من مرتضى منصور للانسحاب من السوبر.. تفاصيل

فرج عامر: كهرباء بالسوبر المصري في أبو ظبي

ترشيحاتنا

قرار من القضاء الإداري بشأن إجراءات كورونا بالمصالح الحكومية

بسبب أزمة شيرين .. طلب مهم من سليم سحاب على الهواء |شاهد

الذهب يرتفع 2 جنيه قبل نهاية تعاملات اليوم

مطابق للمواصفات.. أول تعليق من الشركة المنفذة لـ محور سميرة موسى

خطوات استخراج بطاقة هيا لحضور مباريات كأس العالم ومميزاتها

تجربة على الهواء.. أحمد موسى يكشف أكاذيب الإخوان بشأن كوبري سميرة موسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعام شائع يمنع أمراض القلب .. تعرف عليه

بعد وصفها البنات بـ«السهوكة والتسبيل» .. شاهد إطلالات ياسمين عز بعد تصدرها التريند

الملك تشارلز يبيع لوحات رسمها منذ 21 سنة| موهبة لن تصدقها

10 أسباب تجعلك تتناول القهوة يوميا .. اكتشفها

فيديو

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المؤتمر الاقتصادي.. المشاركون ومواضيع الجلسات وتوصية الرئيس

ماتش السوبر.. الزمالك يعاني الغيابات وعودة كهرباء للأهلي| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ