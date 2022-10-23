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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة سعودية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة ضد إيران

صدى البلد

 أكدت صحيفة (اليوم) السعودية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة ضد إيران، بما يضمن ردع تجاوزاتها ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.


وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان " إرهاب أذرع إيران.. ضرورة موقف مسؤول" - أن الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الـضبة النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء، يعد خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، ويؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث.


وأشارت إلى أن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية أدانت الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية، وأوضحت أن هذا الهجوم يعد تصعيدا من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن والتي رفضت تلـك الميليشيا تمديدها وتوسيعها بالرغم من كل الجهود التي بذلت، وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديدها انطلاقا من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني.
 

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