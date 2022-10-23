عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات يطلب الدعاء لابنة أخيه بالشفاء العاجل

صدى البلد

طلب لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، الدعاء لابنة اخيه بالشفاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: "برجاء الدعاء لابنة محمد اخي مليكة بالشفاء العاجل وهي الآن في العمليات لإجراء قسطرة في القلب ثقب في القلب ان شاء الله هتبقى كويسة وتقومي بالسلامة يا مليكة يا حبيبتي".

txt

أزمة في الأهلي بسبب حسين الشحات .. تفاصيل

txt

شبانة: كولر يمنح حسين الشحات فرصة أخيرة لإثبات تفوقه

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن حسين الشحات جناح فريق الأهلي استفسر من عضو بالجهاز الفني للسويسري مارسيل كولر عن سبب غيابه عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق خاصة في مباراتي الاتحاد المنيستري في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" يرغب حسين الشحات جناح فريق الأهلي، في معرفة موقف السويسري كولر من الاعتماد عليه بشكل أساسي في الفترة القادمة، خاصة وأنه شارك في الشوط الثاني خلال مواجهة الإياب أمام الاتحاد المنستيري، في حين لم يشارك في مواجهة الذهاب في تونس".

وتابع: "أبلغ مساعد كولر جناح فريق الأهلي حسين الشحات، أن جميع اللاعبين سيحصلون على فرصتهم كاملة مع المدير الفني، ولا يوجد لاعب حجز مكانه بشكل أساسي في تشكيل الفريق" .

حسين الشحات النادي الأهلي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي يرفض طلب الزمالك قبل مبارة السوبر ويشكو لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي بشأن كهربا

اشترى الآن.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب والجرام يبدأ من 743 جنيهًا

ميدو يعلق على مقاطعة الجماهير لبعض الشركات بسبب أزمة الرعاية بين الأهلي والزمالك

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23-10-2022

مفاجآت مباراة السوبر.. 3 خدع أهلاوية وورطة زملكاوية

جديدة .. خالد الغندور عن اختيار ديانج رجل الجولة الأولى بدوري WE

ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الأن

ترشيحاتنا

بين قصف وإجلاء وانقطاع الكهرباء..تصريحات متضاربة حول الوضع في خيرسون

حسين الشحات يطلب الدعاء لابنة أخيه بالشفاء العاجل

رئيس الوزراء: مصر زادت 60 مليون نسمة خلال 35 سنة

الأمطار تضرب مدن وقرى كفر الشيخ .. ودرجات الحرارة تسجل 24

رئيس الوزراء: نريد الخروج من هذا المؤتمر بتوصيات واقعية قابلة للتنفيذ

مدبولي: معظم آراء مواقع التواصل الاجتماعي مبنية على معلومات غير دقيقة | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيل يحاول ركوب ميكروباص سياحي هندي..فيديو

فيديو مرعب.. هندي يقبل رأس أكثر أفعى سامة في العالم

أقدم وثيقة عثمانية في دير قبطي.. اكتشاف مذهل للفتوحات الإسلامية

هاني شاكر ونادية مصطفى يشعلان مسرح مهرجان الموسيقى العربية

فيديو

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

جريت بـ البيجاما في الشارع.. تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ