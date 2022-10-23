حسين الشحات يطلب الدعاء لابنة أخيه بالشفاء العاجل

طلب لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، الدعاء لابنة اخيه بالشفاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: "برجاء الدعاء لابنة محمد اخي مليكة بالشفاء العاجل وهي الآن في العمليات لإجراء قسطرة في القلب ثقب في القلب ان شاء الله هتبقى كويسة وتقومي بالسلامة يا مليكة يا حبيبتي".

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن حسين الشحات جناح فريق الأهلي استفسر من عضو بالجهاز الفني للسويسري مارسيل كولر عن سبب غيابه عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق خاصة في مباراتي الاتحاد المنيستري في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" يرغب حسين الشحات جناح فريق الأهلي، في معرفة موقف السويسري كولر من الاعتماد عليه بشكل أساسي في الفترة القادمة، خاصة وأنه شارك في الشوط الثاني خلال مواجهة الإياب أمام الاتحاد المنستيري، في حين لم يشارك في مواجهة الذهاب في تونس".

وتابع: "أبلغ مساعد كولر جناح فريق الأهلي حسين الشحات، أن جميع اللاعبين سيحصلون على فرصتهم كاملة مع المدير الفني، ولا يوجد لاعب حجز مكانه بشكل أساسي في تشكيل الفريق" .