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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة مميزة.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

صدى البلد

شاركت الفنانة هبة مجدي صوراً جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت هبة مجدي الأنظار بجمالها في إطلالة أنيقة بفستان أزرق، وكعادتها أبهرت الجمهور بلوك بسيط غير متكلف.

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بالتايجر اللافت.. هبة مجدي تستعرض جمالها على انستجرام

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من أحضان الطبيعة.. هبة مجدي تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

يذكر أن آخر مشاركات هبة مجدى الدرامية كانت فى دراما رمضان المنقضي 2022 بمسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، وأحمد عبد العزيز، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وكمال أبورية، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وعفاف رشاد، وهلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وشاركت فى مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" حكاية براد شاى ويشاركها البطولة هانى عادى وعبير صبرى وتونى ماهر وثناء شافع وأن المسلسل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.

هبه مجدى جلسة تصوير مسلسل نصيبي وقسمتك الفنانة هبة مجدي مسلسل المداح - أسطورة الوادي

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