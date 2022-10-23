كشفوا عن مفاجأة له.. العوضي و بيكا ومي حلمي يدعمون صاحب واقعة محل الكشري

دعم الفنان أحمد العوضي، :محمد" عامل النظافة الذي ظهر في أحد الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء طرده من أحد محلات الكشري؛ بسبب ملابسه.

وكتب الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا “ما تزعلش يا أخويا، أنا أخوك، ولو أعرف مكانك؛ هاجي أخدك وناكل أحلى أكله مع بعض”.

وبالفعل استضاف الفنان أحمد العوضي، محمد، عامل النظافة، صاحب واقعة محل الكشري.

ونشر الفنان أحمد العوضي صورة له مع محمد داخل أحد المطاعم، وعلَّق عليها: «أخويا محمد الجدع»، حيث تناولا الطعام سويًا في بساطة معهودة على الفنان أحمد العوضي.

وكتب العوضي في منشور آخر على صفحته الشخصية على فيسبوك: «محمد هيستلم شغله بعد بكره، سائق نقل، (شغلته الأساسية)، في مطعم أسماك».

وأيضاً حرص مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، على توجيه رسالة دعم لـ عامل النظافة، صاحب واقعة كجل كشري التحرير، الذي أثار الجدل في اليومين الماضيين على السوشيال ميديا.

وكتب حمو بيكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مرفقا صورة عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير: محمد الجدع.. و يا ريت يكون ده اسم شهرتك في الدنيا بعد كده، عشان أنت جدع بجد، وتستاهل كل خير".

وتابع حمو بيكا،: “رسالة من أخوك حمو بيكا، أنا معاك يا حبيبي في أي حاجة محتاجها في حياتك، من الألف إلى الياء، وما تشغلش بالك بأي حاجة، إحنا كلنا في ضهرك ومش هنسيبك، لأنك مثال للإنسان الشقيان وطالع عينه في الحياة؛ عشان يجيب الجنيه بعرق جبينه، ربنا يوفقك في حياتك، وأتمنى أشوفك قريب، وليك عندي مفاجأة كبيرة أوي، وإن شاء الله تعجبك يا حبيبي يا جدع”.

فيما أعربت مقدمة البرامج مي حلمي، عن استيائها من منع أحد مطاعم الكشري، عامل النظافة من الأكل أو حتى الوقوف لتسلم العلبة التي دفع ثمنها.

وكتبت في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل "فيسبوك": "حد يوصلني بالراجل الجدع ده، هسفره دبي على حسابي، وهحجزله في أغلى مطعم؛ عشان هو بني آدم ويستحق".