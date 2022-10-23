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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد النبوى يحصل على أفضل ممثل في 2022 من مهرجان الفضائيات العربية

صدى البلد

حصل الفنان خالد النبوى على جائزة أفضل ممثل 2022 من مهرجان الفضائيات العربية ، ونشر صورتين له عبر حسابة الشخصى بموقع انستجرام . 

 

وكتب خالد النبوى " شكرا أعز الناس.. الجمهور .. على هديتكم الغالية.. صوتكم  أفضل ممثل 2022 #بليغ_أبو_الهنا #راجعين ياهوى
مهرجان الفضائيات العربية ".

 

و يذكر أن مسلسل «راجعين يا هوى» حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في الماراثون الرمضاني 2022، كما جمع بين مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم خالد النبوي، ونور اللبنانية، وأنوشكا، وهنا شيحة، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وإسلام جمال، ونور خالد النبوي، وسلمى أبو ضيف، وآية سماحة، وريهام الشنواني، وإسلام إبراهيم، وإسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين،  والعمل سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

خالد النبوى سلمى ابو ضيف محمد سلام أحمد بدير وفاء عامر

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