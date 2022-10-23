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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاكم مصرف لبنان يتيح بيع الدولار عبر المنصة الرسمية

صدى البلد

أصدر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قرارا يتيح بيع الدولار الأمريكي حصرا من خلال منصة صيرفة الرسمية ابتداء من بعد غد الثلاثاء، وذلك في خطوة لوضع للزيادات المستمرة في سعر صرف الدولار بالسوق غير الرسمية، حيث يبلغ متوسط سعر الصرف على المنصة الرسمية 30100 ليرة للدولار الواحد فيما وصل سعر الصرف في السوق غير الرسمية إلى 40300 ليرة للدولار الواحد.
ونص قرار حاكم مصرف لبنان اليوم على توقف عمليات شراء الدولار عبر المنصة الرسمية ابتداء من يوم /الثلاثاء/ المقبل وحتى إشعار آخر. 
وأكد مصرف لبنان استمرار التعميم 161 الذي ينص على استمرار دفع معاشات القطاع العام بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى استمرار سريان القرار الذي يسمح لأصحاب الودائع البنكية بالعملة الأجنبية بسحب 400 دولار شهريا وفقا لضوابط محددة.
وعقب صدور القرار، تراجع سعر الصرف في السوق غير الرسمية بشكل ملحوظ مسجلا 35 ألف ليرة للدولار الواحد في أكبر تراجع للدولار منذ عدة شهور.
وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن التوقف عن توفير العملة الأجنبية لجميع الشركات بما في ذلك الشركات المستوردة للوقود، فيما استمر فقط في توفير الدولار لعمليات استيراد الأدوية.
ووفقا لنص القرار، سيقوم المصرف المركزي بتوفير الدولار للبيع وفقا لسعر المنصة الرسمية وسط ترقب لضوابط تنفيذ القرار.

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