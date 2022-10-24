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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد خيانتها له 3 سنوات.. امرأة تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها |فيديوجراف

سيدة تقتل زوجها بمساعدة
سيدة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها

"3 سنوات في الحرام، قضتها المتهمة ندى.ف، في أحضان عشيقها، بعد أن تعرفت عليه في أحد الأفراح الشعبية بمنطقة المرج، تلك المتهمة لهثت وراء شهواتها ونزواتها ونسيت أنها متزوجة وأم لأطفال صغار، تركت كل ذلك خلفها ولعب الشيطان في رأسها حتى أوقعها في بئر الرذيلة لتكون متهمة بخيانة زوجها».

بداية الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من ربة منزل يفيد بتغيب زوجها عن المنزل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن زوجة المتوفى ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، ترتبط بعلاقة بأحد الأشخاص  ويدعى محمد ع ، وأضافت التحريات بأن الزوجة سبق وأن تركت مسكن الزوجية منذ حوالي عام بإيعاز من الأخير وعادت لمسكنها مرة أخرى.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل لوجود شبهة جنائية في الوفاة وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه بالاشتراك  مع  آخرين، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها.

وبمواجهتها بالتحريات وتضييق الخناق عليها، اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع جزار ومقيم شارع  مصنع الصابون ـ الخانكة قليوبية وصديق الأخير " امل بمحل" ومقيم شارع كارم عبد الجواد ـ الخانكة  قليوبية، وأقرت بأنها نظرًا لارتباطها بعلاقة بالمتهم الثاني، ورغبتهما في الزواج  خططا للتخلص من زوجها.
وفي سبيل ذلك قامت بتاريخ الواقعة بوضع عقار منوم داخل كوب شاي للمجني عليه، وعقب تناوله واستغراقه في النوم حضر باقي المتهمين، وقام الثاني بشل حركته بينما قام الثالث بكتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة.

وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها فى مدينة السلام للمفتى، حيث اعترفت المتهمة فى التحقيقات بالاتفاق مع عشيقها بقتل زوجها بسبب فارق السن بينها وبين زوجها الذى أدمن المخدرات واعتياده ضربها باستمرار.

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