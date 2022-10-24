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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادثة مؤسفة.. انفجار رأس امرأة خلال رحلة جوية

صدى البلد

في واقعة مأساوية كشفت امرأة عن حادثة غريبة تعرضت لها خلال وجودها على متن إحدى الرحلات الجوية، حيث انفجر رأسها بسبب ضغط الطائرة ، لتثير قصتها رعب الآلاف من مستخدمي تيك توك.


ظهرت المرأة في مقطع فيديو  نشرته على حسابها على "تيك توك" وهي ترتدي دعامة حول رأسها مع كدمات على وجهها وتحت عينيها، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

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أصبح المعجبون فضوليين لمعرفة ما حدث لنجمة وسائل التواصل الاجتماعي غير المحظوظة، حتى أوضحت لهم قصتها أخيرًا.


روت  المراة والتي تدعى "ويرونيكا"  أنها خضعت لعملية جراحية قبل صعودها إلى الطائرة وانفجرت بعض غرزها للأسف بفضل ضغط المقصورة بينما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع آلاف الأميال فوق الأرض.

وأوضحت "لم يرتكب أحد أي خطأ ، الجراح الأصلي أو طبيب المطار في المستشفى'. 'كان كل شيء على ما يرام عندما ركبت الطائرة.

وأكدت للمشاهدين ، الذين ربما بدأوا في القلق بشأن سلامة جمجمتهم ، "لدي أنسجة رخوة بشكل غير عادي وتنتفخ أكثر من الشخص العادي مما أدى إلى فتح بعض الغرز على متن الطائرة في منطقة صغيرة واحدة".

وأوضحت أنها قبل رحلتها كانت قد حددت موعدًا لإجراء استشارة نهائية مع جراحها ، الذي سبق له أن أجرى عملية تكبير الأرداف.

لم تكن قد أدركت أن الاجتماع ، الذي كان متابعة لجراحة سيستغرق وقتًا طويلاً ، وكانت هي والطبيب في عجلة من أمره.

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وبينما كان الجراح سعيدًا بتعافيها حتى الآن ، وقال إنه سيمنحها شهادة صلاحية للسفر ، لكنه نسيها ، ولذا كان لابد من إجرائها من قبل طبيب مختلف عندما وصلت ويرونيكا إلى المطار.

حتى أن طبيبها سمح لها باللصعود إلى الطائرة، لم تبدأ الأمور في السوء إلا بعد أن حلقت طائرة ويرونيكا في الهواء.


وقالت: "كنا على متن الطائرة ، كل شيء بارد ، وذهبنا للنوم لأننا كنا نسافر منذ الثانية صباحًا وأنا أستيقظ وأشعر بألم شديد، وعندما قمت سمعت صوت تمزيق عندها أدركت أن الشق خلف أذنها اليسرى قد انشق".

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