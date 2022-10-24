أستاذ طب نفسي: لدينا 3 أشياء مهمة تخص علم العلاقات الزوجية

كشف الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر، عن تفاصيل علم العلاقات الزوجية.

وقال محمد المهدي، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأحد، إن هناك ما يعرف بالاحتياجات لدي البشر، مضيفا أنها تختلف من وقت لآخر، ومن شخص لآخر.

وأضاف الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر، أن هناك شخص احتياجاته للحب أهم من الاحتياج للرقص، وآخر الاحتياج للأمن أهم من أي شيء آخر.

لدينا في علم العلاقات الزوجية ثلاث أشياء

وتابع الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر، انه لدينا في علم العلاقات الزوجية، ثلاث أشياء، ما يعرف بوصايا زوجية وإرشاد زواجي وعلاج زواجي، لافتا إلى أن هذا الأمر يتدرج من العمق.

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