ردا على انتقادات ترشحه.. بايدن: الحكم على مستويات طاقتي وليس عمري

بعد الانتقادات التي تلقاها بسبب اعتزامه الترشح لفترة ثانية، أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه قد "يموت غدًا"، لكنه حث الناخبين الديموقراطيين على الحكم عليه بناءً على مستويات طاقته وليس عمره.

وحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فعندما سُئِل بايدن خلال مقابلة مع محطة "MSNBC" الأمريكية عن مخاوف الناخبين بشأن ترشحه لولاية ثانية مع كبر سنه، قال "أنا أحترم القدر بشكل كبير. يمكن أن أصاب بالمرض غدًا.. كما تعلم وقد أكون ميتًا غدًا".

لكنه أضاف "فيما يتعلق بمستوى طاقتي، ومقدار ما يمكنني القيام به، أعتقد أن الناس يجب أن ينظروا ويقولوا - هل لا يزال لديه نفس الشغف لما يفعله؟".

زلات بايدن

وواجه بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره الأسبوع المقبل، تدقيقًا بسبب سلسلة من الزلات التي استغلها البعض للادعاء بأن قدراته المعرفية والعقلية في حالة تدهور.

ومع ذلك أصر بايدن بأنه يمتلك صحة جيدة، قائلًا: "كل ما يخصني جسديًا لا يزال يعمل بشكل جيد، وعقليًا أيضًا".

كما شجع الناخبين على إجراء تقييمهم بأنفسهم، وإذا قرروا أنه ليس على مستوى الوظيفة فعليهم التصويت ضده، لافتًا "لكن عليهم أن يشجعوني على عدم الذهاب".

يذكر أن بايدن أعلن الأسبوع الماضي عن خططه للترشح مجددًا للرئاسة في 2024، لكنه لم يتخذ القرار الرسمي بعد.

ويعتبر بايدن أكبر رئيس أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة، وإذا فاز بفترة رئاسة ثانية سيكون عمره 86 عامًا عند نهايتها.

من جانبه، قال دان بونجينو، مذيع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن عن خططه للترشح لولاية ثانية في عام 2024، سيطلق حملته الانتخابية تحت مسمى "ملك الفوضى".

وأوضح بونجينو: "انظر، كان الغاز 2.39 دولار للجالون عندما تولى بايدن المنصب، الآن أصبح 3.82 دولار، أليس هذا رائعا؟" كان التضخم 1.4٪ عندما وصل إلى السلطة، والآن أصبح 8.4٪ فقط".

وأشار إلى حقيقة أنه خلال رئاسة بايدن في الولايات المتحدة، انخفضت معدلات التعليم، وحققت البلاد مستويات قياسية في عدد الوفيات الناجمة عن جرعة زائدة من المخدرات.

واختتم بونجينو قائلا: "جو بايدن ملك الفوضى".