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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس مجلس إدارة شركة وزوجته ينصبان على مواطنين فى 9 ملايين جنيه

اموال
اموال

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (6 مواطنين) بتضررهم من أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها ، وقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم .

 بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام كل من (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة" له معلومات جنائية" كائنة بمحافظة الإسكندرية ولها مقر آخر بمحافظة مطروح) بالاشتراك مع (زوجته "لها معلومات جنائية - عضو مجلس إدارة ذات الشركة المشار إليها") بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين على النحو المشار إليه ، بلغت ( 9) مليون جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها ، وقيامهما عقب اكتشاف أمرهما بالفرار إلى أماكن مختلفة.

 عقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الحديثة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح ، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .  

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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