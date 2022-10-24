علامة تظهر في جسد أمريكية وتفاجئ بأنها مرض قاتل.. شاهد

أصيبت فتاة أمريكية بطفح جلدي ظهر في صورة علامات متفرقة على جسدها، في البداية ظنت أنها حساسية أو لدغتها حشرة وبعدما ذهبت للطبيب اكتشفت أنها كانت على حافة الموت.

ووفقا لصحيفة “اكسبريس” البريطانية، اعتقدت الفتاة صاحبة الـ 21 عاما وتدعى “جوليانا باسكاريلا” أنها تعاني من حساسية غير ضارة، بعدما ظهرت نقاط حمراء صغيرة على جسدها في أبريل 2020.

تجاهلتهم في البداية ، لكنها قالت إنه في غضون 15 دقيقة ساءت صحتها بسرعة حيث ظهرت كدمات وعانت من نزيف في الأنف لا يتوقف. كما ظهرت قشرة على شفتها السفلية.

تم نقل باسكاريلا إلى المستشفى حيث تم تشخيص حالتها بأنها مصابة باضطراب نادر في حالة الدم، وقالت: “لأنيشابة في العشرينات من عمرها ، أدركت أن الحياة ليست مضمونة ويجب أن أستفيد إلى أقصى حد مما قدمه لي الكون.. يجب أن أعتني بجسدي وأعتني بنفسي".

وتابعت: “غيرت هذه التجربة مجرى حياتي، وعلى الرغم من أنها كانت واحدة من أسوأ التجارب ، إلا أنني سعيد لأنني حصلت على تشخيص محدد. يمكنني الاستعداد للأيام المستقبلية ومساعدة الآخرين على فهم حالة لم أكن أعرف عنها شيئًا من قبل”.

يتسم هذا المرض بانخفاض غير طبيعي في عدد الصفائح الدموية في الدم. يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الصفائح الدموية للشخص، ويمكن أن يؤدي إلى إصابة الشخص المصاب بكدمات بسهولة ، ونزيف اللثة ونزيف داخلي.

وكان الخطر بالنسبة لها أكبر، لأن النزيف الشديد قد يؤدي إلى إصابتها بنزيف دماغي يهدد حياتها، وأضافت: "معرفة أن دماغي يمكن أن ينزف في أي لحظة ويمكن أن أفقد حياتي أظهر لي حقًا منظورًا جديدًا للحياة".

شرحت كيف أخبرها أخصائي أمراض الدم أن الصفائح الدموية في دمها منخفضة عند 3000، واستكملت:"بعد إجراء المزيد من الفحوصات ، قال إنني محظوظة لأنني لم أنزف داخليًا ، وإذا لم أحضر إلى المستشفى فهناك فرصة كبيرة لأنني لن أتمكن من إنقاذي".