إعلان حالة التأهب لشركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف استعدادا لسقوط أمطار

أعلنت شركتا القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع حالة التأهب استعداداً لحدوث أمطار، وذلك في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تحذر من احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم مناطق محافظتي القاهرة والجيزة.

أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الشركة اتخذت كافة التدابير اللازمة لمواجهة موسم الخريف وتقلباته الشديدة وما ينتج عنه من سقوط أمطار، مشيراً إلى أن الشركة تقوم بنشر معداتها وفقاً لخطة الانتشار الموضوعة مسبقاً، للتمركز على المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى بمحافظة الجيزة فور تحذيرات الأرصاد الجوية.

وأوضح المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، جاهزية الشركة للدفع بعدد 125 معدة لاستقبال موسم الخريف والشتاء، مؤكداً على أن أنه تم توجيه معدات الشركة لتنتشر بكافة الميادين العامة والطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة استعداداً للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.

جديرُ بالذكر، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهت شركاتها التابعة بضرورة اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة، والتي شملت:تطهير بالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع ، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط أمطار.