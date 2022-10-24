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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كشري بـ160 جنيها.. أسعار السمك في شادر المنوفية| صور

شادر السمك في المنوفية
شادر السمك في المنوفية

 

أشكال متنوعة وعروض يومية وأنواع مختلفة تملأ شادر السمك بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية يوميا حيث يتوافد المواطنين علي الشادر من أجل الحصول علي وجبة سمك جاهزة او سمك طازج.

شادر السمك في المنوفية 

شادر السمك يعد أكبر تجمع للاسماك بمدينة شبين الكوم حيث يتوافد عليه الأهالي من مراكز المحافظة لشراء انواع مختلفة من الأسماك .

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وقال مسئول الشادر في محافظة المنوفية، أن الأنواع مختلفة ومتنوعة والسمك يأتي يوميا طازجا من البحر الأحمر والإسكندرية حيث يبدأ العمل من التاسعة صباحا وحتي السادسة مساء.

شادر السمك في مدينة شبين الكوم 

وأضاف أن المواطن يختار السمك بنفسه ويستطيع أن يحصل عليه طازجا ويقوم قسم لتنظيف الأسماك واخر للطهي حيث يستطيع أن يحصل علي وجبة جاهزة من الأسماك سواء مقلي او مشوي.

شادر السمك في المنوفية 

وجاءت أسعار السمك اليوم : سمك الكشري ب 160 جنيها للكيلو ، جمبري 180 جنيها، لوت 115 جنيها، دينيس 200 جنيه، قشر بياض 100 جنيه، سبيط 270 جنيها، هامور 170 جنيها، ماكريل 65 جنيها، جندوفلي 100 جنيه، بربون 110 جنيهات، جمبري جامبو 450 جنيها، كابوريا 70 جنيها ، مكرونة 90 جنيها ، شعور 170 جنيها، مرجان 90 جنيها، سردين 60 جنيها، كالمياري 140 جنيها، بياض 80 جنيها، بوري 105 جنيهات، بلطي 45 جنيها".

شادر السمك في المنوفية 


 

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