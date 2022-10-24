الرئيس العراقي يتلقى رسالة خطية من بوتين للتهنئة بانتخابه رئيسا للبلاد

تسلم الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم /الاثنين/، رسالة خطية من رئيس روسيا فلاديمير بوتين للتهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية العراق والتطلّع نحو تعزيز العلاقات الثنائية المتينة.

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية - في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية - أن الرئيس العراقي التقي سفير روسيا الاتحادية لدى العراق البروس كوتراشيف حاملا رسالة الرئيس الروسي.

ووجه الرئيس العراقي تحياته وتقديره إلى بوتين، مؤكداً تطلّع العراق نحو تعزيز علاقات الصداقة الثنائية التي تجمع البلدين والعمل نحو توسيعها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يُحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين.