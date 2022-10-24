ملامحها اتغيرت.. هنا الزاهد تثير الجدل بصور الجديدة من مهرجان الفضائيات| شاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال مشاركتها في حفل مهرجان الفضائيات.

تألقت هنا الزاهد في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستان طويل وذا اكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل مما كش ف عن أناقتها.

تزينت هنا الزاهد بمجموعة من المجوهرات الراقية التي زادت من جاذبيتها وأناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هنا الزاهد على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها، وقد أثارت هنا الزاهد خلال الساعات الماضية جدلا بسبب تغيير ملامحها وتداول البعض انها أجرت عمليات تجميل جديدة.