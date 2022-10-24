عمرو سعد يتفاعل مع جمهوره من كواليس آخر جلسة تصوير

شارك الفنان عمرو سعد جمهوره، بصور جديدة من كواليس أحدث جلسة تصوير خاضها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر عمرو سعد ببدلة بيضاء تميزت بقصة عصرية أبرزت لياقته .

وفي سياق متصل، يواصل النجم عمرو سعد، التحضيرات النهائية لمسلسله الجديد "الأجهر"، والذي يخوض به الماراثون الدرامي لشهر رمضان لعام 2023، وذلك بالتعاون مع المخرج ياسر سامي، إذ يعقد جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصية التي يُجسدها.

ويشارك النجم عمرو سعد، في بطولة المسلسل، كل منّ الفنانه درة وسارة سلامة، والعمل كتابة ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن للمنتج صادق الصباح، التي تواصل الاتفاق مع باقي الممثلين حالياً.