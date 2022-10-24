عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو سعد يتفاعل مع جمهوره من كواليس آخر جلسة تصوير

صدى البلد

شارك الفنان عمرو سعد جمهوره، بصور جديدة من كواليس أحدث جلسة تصوير خاضها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر عمرو سعد ببدلة بيضاء تميزت بقصة عصرية أبرزت لياقته .

 

وفي سياق متصل، يواصل النجم عمرو سعد، التحضيرات النهائية لمسلسله الجديد "الأجهر"، والذي يخوض به الماراثون الدرامي لشهر رمضان لعام 2023، وذلك بالتعاون مع المخرج ياسر سامي، إذ يعقد جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصية التي يُجسدها.  

ويشارك النجم عمرو سعد، في بطولة المسلسل، كل منّ الفنانه درة وسارة سلامة، والعمل كتابة ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن للمنتج صادق الصباح، التي تواصل الاتفاق مع باقي الممثلين حالياً.  

أفلام عمرو سعد آخر أعمال عمرو سعد عمرو سعد اخبار الفنان عمرو سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ بـ745 جنيهًا.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب الآن

الشهود يكشفون المستور.. لماذا أجبرت "أستاذة الجامعة" إبنها على التسول ؟

17 مليون دولار| نوال الزغبي: الحمد لله رصيدي بقى صفر بالبنوك

بعد إعلان نية التحرر من الدولار‎.. كم سجل سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن؟

أحدهما معشوق الجماهير.. نجم الزمالك ينتقل إلى ناد درجة رابعة | والثاني في الطريق

الكيلو بـ27 جنيها| مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري.. ماذا يفعل كولر ؟

غياب صخرة الوسط.. صدمة لجهاز الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري

ترشيحاتنا

القوى العاملة: 5 آلاف فرصة عمل لجميع المؤهلات في الشرقية.. تفاصيل

أول هندي يرأس حكومة بريطانيا .. من هو ريشي سوناك؟

هيئة اقتصادية.. وزير التعليم العالي: 10 جامعات تكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص

أيمن حفني يكشف حقيقة انضمامه لأحد أندية القسم الرابع

منافسته تنسحب.. ريشي سوناك رئيسًا للحكومة البريطانية

ريتشي سوناك رئيسًا لوزراء بريطانيا بعد انسحاب المنافسة الوحيدة بيني موردونت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامحها اتغيرت.. هنا الزاهد تثير الجدل بصور الجديدة من مهرجان الفضائيات| شاهد

علامة تظهر في جسد أمريكية وتفاجئ بأنها مرض قاتل.. شاهد

بجيبة ملفتة للأنظار.. ياسمين الخطيب تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

لمواجهة الخمول والاكتئاب .. أكلات تزيد الرغبة الحميمية العاطفية للزوجين

فيديو

إدوارد لـ صدى البلد : هتشوفوا شغل جامد في "حضرة العمدة"

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

تغطية خاصة لـ أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

السيسي يصدر قرارا بالعفو عن زياد العليمي| ردود أفعال إيجابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ