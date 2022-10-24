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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن عاشور : التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير العالم

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاستثمار فى التعليم العالي، يعتبر محورا رئيسيا، من محاور الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي.

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وأضاف وزير التعليم العالي خلال كلمته، بـ اليوم الثاني لفعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، أن الهدف لـ الوزارة هو الوصول لـ مستوى دولى تنافسي فى التعليم.

ولفت إلى أن التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير العالم، ولا يوجد استثمار آخري يحقق عائدا كبيرا مثل الاستثمار فى التعليم، وأن القوى العاملة المتعلمة هى أساس كل مجتمع و مستقبل كل اقتصاد.

 

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