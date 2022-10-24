استدرجها وخلص عليها.. القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد زوجها أمام أولادهما بالبحيرة

جريمة مأساوية في البحيرة.. عندما تغيب العقول يتدخل الشيطان، وعندما تنعدم المسؤولية، تحدث الجرائم على أهون الأسباب، وعندما يدمن رب الأسرة المخدرات، يذهب عقله، ليصبح همه كيفية الحصول على جرعته دون أن يكترث لمن هم في مسئوليته وحمايته، فهذا ما شهدته منطقة حي الزهور في محافظة البحيرة، عندما تخلص زوج مدمن للمخدرات من زوجته بالطعن في بطنها وتركها غارقة في دمائها وبجانبها أبنتهما الطفلة البالغة من العمر 6 شهور.

عامل ينهي حياة زوجته الطفلة بعد استدراجها

تفاصيل الجريمة المأساوية، بدأت انعدمت الرحمة في قلب أحد الشباب في مقتبل العمر، ليتخلص من زوجته التي لم تتخطى الـ 18 عاما من عمرها ورضعيها بصورة وحشية، حيث قام الزوج البالغ من العمر 20 عاما باستدراج زوجته ورضيعها من سوهاج إلى البحيرة ليرتكب جريمته، ويُنهي حياتها.

عاتبت زوجها على عدم الإنفاق فقتلها

أسرة صغيرة مكونة من 4 أفراد، الزوج عامل مقيم في محافظة سوهاج ابن الـ 20 عام، وزوجته ربة منزل ذو 18 عام فقط، وطفلين أحدها يبلغ من العمر عام ونصف، وأخر رضيع ابن الـ 6 أشهر، كانوا يعيشون كغيرهم من الأسر البسيطة، ومع معاناة الزوجة من استيلاء زوجها على أموالها، وعدم الإنفاق عليها وأسرته، قامت بعتابه ولومه على أفعاله، وصرف الأموال على المخدرات.

قرر الزوج معاقبة زوجته على لومها له بسبب عدم الإنفاق على أسرته وصرف الأموال على المخدرات، بصورة بشعة، لم تخطر على بال أي شخص، إذ استدرجها من سوهاج إلى البحيرة بحجة زيارة خالته، وفي أرض فضاء فارغة تمامًا من وجود أي أشخاص في وادي النطرون، استدرج الزوج زوجته ورضعيهما البالغ من العمر 6 أشهر فقط، وارتكب جريمته بزبحها وفر هاربًا مع ابنه الأخر ابن العام ونصف، تاركًا الرضيع يبكي بجوار أمه التي فارقت الحياة.

اكتشاف الجثة والقبض على المتهم

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز وادي النطرون بالعثور على جثة فتاة في إحدى الأراضي الفضاء بمنطقة حي الزهور، وما أن انتقلت الجهات المعنية إلى محل الواقعة، وجدوا جثة الفتاة وبها جرح قطعي في الرقبة وعدة طعنات نافذة في البطن والظهر، وبجانبها طفل رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر على قيد الحياة.

تم تشكيل فريق للبحث لسرعة كشف غموض ملابسات تلك الواقعة وضبط المتهم، وبعد البحث تم تحديد هوية القتيلة، وتبين أنها “رحمة م ع” البالغة من العمر 18 عام من سوهاج، والطفل الذي عُثر عليه جانبها نجلها البالغ من العمر 6 أشهر فقط.

واكتشفت عمليات البحث أن مرتكب الجريمة هو زوجها “ أحمد ر غ” ذو الـ 20 عام، والذي يعمل عامل في سوهاج، وتم ضبط المتهم اذي اعترف بجريمته بغرض معاقبة زوجته لمعاتبتها له بعدم الإنفاق عليها والاستيلاء على أموالها للإنفاق على المخدرات.

اعترافات المتهم

اعترف الزوج المتهم، بأنه استدرج زوجته من سوهاج إلى وادي النطرون في البحيرة بدعوى زيارة خالته وقتلها بالسكين وفر هاربًا برفقة ابنه الآخر البالغ من العمر عام ونصف العام، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.