عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو تتوقع حضور أغلب زعماء القارة السمراء للقمة الروسية الأفريقية في 2023

قمة روسية إفريقية
قمة روسية إفريقية

قال السفير المتجول بالخارجية الروسية أوليج أوزيروف، اليوم الاثنين، إن موسكو تتوقع حضور أغلب زعماء الدول الأفريقية فعاليات القمة الروسية - الأفريقية التي ستعقد العام المقبل.

وأضاف أوزيروف، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية: "بدأنا في الحصول على إجابات إيجابية، اعتقد أن معظم قادة افريقيا سيحضرون هذا المنتدى"، الذي سيعقد في يوليو 2023 بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

وأشار إلى أن "هناك العديد من المشاكل السياسية الخطيرة التي نحتاج لمناقشتها وحلها من أجل صياغة هيكل جديد للعالم متعدد الأقطاب"، موضحا أن القمة ينبغي أن تصبح مرحلة نوعية جديدة في تطوير العلاقات الروسية - الأفريقية، ونوه بأن الاجتماع الأول للجنة المنظمة للقمة تم انعقاده، وسيبدأ بالفعل قريبا تنظيم هذه القمة.

وأوضح أن القمة ستعقد تحت نفس الشعار لعام 2019 "من أجل السلام والأمن والنمو"، والذي يعتقد أنه مازال ينطبق ويعكس مرحلة اليوم من النمو، وهذا هو ما يريده الشركاء.

وذكر أوزيروف أنه بالتوازي مع القمة سيتم عقد مجلس أعمال يناقش النطاق الكامل للعلاقات الاقتصادية بين روسيا ودول أفريقيا، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاكل غير المحلولة، ويجب أن يتم خلق آليات تعاون تسمح بتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وأضاف أوزيروف: "المهمة أصبحت أكثر صعوبة بسبب العقوبات الاقتصادية الخطيرة التي تم فرضها ضد روسيا وأثرت بشكل رئيسي على الدول الأفريقية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرض عضوي| حلمي بكر يفجر مفاجأة عن سبب طلاق شيرين من والد ابنتيها

17 مليون دولار| نوال الزغبي: الحمد لله رصيدي بقى صفر بالبنوك

الشهود يكشفون المستور.. لماذا أجبرت "أستاذة الجامعة" إبنها على التسول ؟

بعد انفصالهما بسبب المرض.. شاهد| صور جمعت شيرين عبدالوهاب مع والد ابنتيها

انهيار سقالات إنشائية من كوبري بمحيط مترو فيصل |شاهد

الكيلو بـ27 جنيها| مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

أحدهما معشوق الجماهير.. نجم الزمالك ينتقل إلى ناد درجة رابعة | والثاني في الطريق

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

ترشيحاتنا

شركة مساهمة لإنشاء وتشغيل قطار كهربائي بين مينائي غرب بورسعيد وأبوقير

وزير الري: مصر من أكبر الدول استيرادا للقمح بسبب المياه

النادي مطالب بدفع 5 ملايين يورو.. عبدالرزاق حمدالله يكسب قضيته ضد النصر السعودي

استدرجها وخلص عليها.. القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد زوجها أمام أولادهما بالبحيرة

المؤتمر الاقتصادي 2022.. هل ينقذ مؤشر الجنيه المصري العملة المحلية من التراجع؟

وزير التربية والتعليم: نعمل على التوسع في المدارس الحكومية الدولية لمنع الاحتكار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما بسبب المرض.. شاهد| صور جمعت شيرين عبدالوهاب مع والد ابنتيها

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ سالي عبد السلام| شاهد

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن عصير البرتقال| لن تتوقعها

ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان أنيق.. شاهد

فيديو

خلي بالك من التصوير .. السبحة والجلباب أبرز مشاهد محاكمة عريس الإسماعيلية

إدوارد لـ صدى البلد : هتشوفوا شغل جامد في "حضرة العمدة"

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

تغطية خاصة لـ أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ