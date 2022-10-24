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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بحضور الوزير

شباب النواب: نعيش نهضة رياضية في المنافسات الدولية بفضل توجيهات الرئيس السيسي

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة خطة وزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومشاركة المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية.

وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حرص اللجنة على مناقشة خطة الوزارة في بداية كل دور انعقاد، لاستكمال التعاون بين اللجنة والوزارة، مشيدا بإنجازات الدولة المصرية في مجال الرياضة والاستضافات الدولية لعدد من البطولات، قائلا، نعيش نهضة رياضية في مجال المنافسات الدولية بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وجه بأن تكون مصر قبلة للفعاليات الرياضية الدولية، وما يقوم به الوزير د أشرف صبحى من دور تنفيذ فى إقامة تلك البطولات على أرض مصر.

ومن جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالتعاون المستمر بين الدور التشريعى والتنفيذى في قطاع الشباب والرياضة، لمساندة الدولة في كل تحدياتها، مشيدا بالخبرات المتنوعة داخل اللجنة.

واستعرض الوزير، بعض التعديلات الخاصة بقانون الرياضة، وقال الوزير، تم إعداد التعديلات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتتعلق  بالأندية والرقابة عليها ودور اللجنة الأوليمبية والاستثمار الرياضى.

وأعلن الوزير عن تلقى اللجنة الأوليمبية المصرية، خطابا من اللجنة الأوليمبية الدولية، يتضمن شكر لفخامة الرئيس السيسي والدولة المصرية على حسن الاستقبال لها في مصر، وثمنت دعوة مصر لاستضافة أولمبياد ٢٠٣٦ ، وأشارت في الخطاب إلى أن أي تعديل مزمع في القانون يتم بمعرفة اللجنة الثلاثية.  


وطمأن  الوزير، أعضاء مجلس النواب، بالإسراع في إنهاء كافة طلبات دوائرهم في قطاع الشباب والرياضة قبل ٢٠٢٥


ومن جانبه عقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، على ما يتعلق بمسألة تعديل القانون، قائلا، : "وفقا للدستور والقانون، تعد مسئولية التشريع من اختصاص مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة.  
 
وأضاف حسين، أن بمجرد صدور قانون الرياضة الحالي  في عام ٢٠١٧ تم انتهاء دور اللجنة الثلاثية، وفقا للقانون، متابعا، أن الدستور المصرى نظم آلية التقدم بمشروعات قوانين من خلال مسارين وهما مجلس النواب والحكومة، وأن إقرار التشريعات هو حق أصيل للنواب

وتابع حسين، نؤكد احترامنا للميثاق الأوليمبي والدستور والقانون.

وأضاف، نسعى دائما إلى تلبية احتياجات مراكز الشباب والأندية في مختلف محافظات مصر


وعقب الوزير أشرف صبحى، بأن التعديلات لا تخالف المواثيق الأوليمبية والدولية، وأنه سيبذل كافة الجهود للتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم التعديلات إلي مجلس النواب، بدون أي مشكلات.

وشهد الاجتماع، مطالبة النائب المهندس أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن سرعة حل مشكلات إنشاء مراكز الشباب بالقرى ووقف دمج المراكز، وهو ما وعد الوزير بالإسراع في حلها، معلنا الإبقاء على مراكز الشباب وإلغاء شرط ال ١٦٠٠ متر لإنشاء المركز.
كما شهد الاجتماع، استعراض خطة الوزارة في الفترة المقبلة.

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