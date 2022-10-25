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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 25-10-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

أظْهَرَ أشهر أعيرة الذهب، استقرارًا، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25-10-2022؛ ليسجل  1118 جنيها للبيع و 1124 جنيها للشراء، وذلك بالنسبة  لـ عيار 21 أكثر الأعيرة الذهبية تداولا بين المشغولات الذهبية المختلفة.

وثبت سعر كل الأعيرة الذهبية في مطلع تعاملات اليوم الثلاثاء؛ بعد أن ارتفع سعر المعدن الأصفر 6 جنيهات في الجرام الواحد، أمس، بمحلات الصاغة، وفقا لما جاء بموقع  إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في تحديد  سعر  المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 23-10-2022

ارتفاع طفيف لعيار 21.. شوف سعر الذهب وصل لفين

عيار 24


ووصل سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي  1278 جنيها للبيع و 1285 جنيها للشراء.

 

عيار 18


وبلغ سعر عيار 18 نحو 958 جنيها للبيع و 963 جنيها للشراء.

 

عيار 14


وسجل سعر عيار 14 نحو 745 جنيها للبيع و 749 جنيها للشراء .

أونصة الذهب


وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 39.74 ألف جنيه للبيع و 39.95 ألف جنيه للشراء. 

الجنيه الذهب


ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 8944 جنيها للبيع و 8992 جنيها للشراء. 

 

كيلو الذهب 


وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.28 مليون جنيه للبيع و 1.284 مليون جنيه للشراء.


لماذا الذهب


يعتبر المعدن الأصفر محل اهتمام من  قبل المستهلكين وخصوصا المقبلين علي الزواج ومن هم  في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم.

ويعتبر الذهب مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

رد الدمغة


وعلي سياق متصل اعتبرت شعبة المشغولات الذهبية ، قرار وزارة المالية الصادر بشان قيمة الضريبة والمصنعية على المشغولات الذهبية، لا يمثل قيمة كبيرة أو عبئا من قيمة الجرام، وهي اتفاق جيد بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب، لتنظيم تحصيل الضريبة".

وذكرت الشعبة أنه يتم  تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية،  بجانب أن قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشًا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام، وبالتالي فإن الفئات المعنية بسداد تلك الضريبية هم التجار خصوصا و أن سعر الضريبة ثابت منذ سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

الأسعار والمصنعية 


يتم تحديد سعر المصنعية للذهب  بنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب الواحد وبالتالي فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخرى، والعكس صحيح خصوصا مع استخدام أوقية الذهب  التي تزن ما يقارب 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب، إذ تختلف تسعيرة المصنعية من  محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة  تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

و شهد الذهب حالة من التذبذب في أسعار الذهب عالميا خصوصا  وأنه في الوقت الراهن يعاني من الهبوط، حيث  تراجع لمستويات غير مسبوقة وذلك في الأسابيع  الماضي

ختام تعاملات الأسبوع 


ومع ختام تداولات الأسبوع وصلت  أسواق الذهب العالمية والمحلية لحالة من التقلبات السعرية نظرا لتراجع الدولار، والتوقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس خلال اجتماع نوفمبر المقبل.

وعلق  سعيد إمبابي، خبير الذهب والمعادن الثمينة، بأن الأسواق شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، لكن سعر جرام الذهب خسر 5 جنيهات، بنسبة 0.4% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، في حين سجلت الأوقية ارتفاعًا بقيمة 13 دولارًا وبنسبة 0.8% بالبورصة العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

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