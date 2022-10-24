نوع من النظارات ممنوع استخدامه غدا.. احتياطات لا تنساها أثناء كسوف الشمس

يحتاج الكثير إلى بعض المعلومات المهمة حول التعامل مع كسوف الشمس المرتقب غداً حسب التوقعات.

كيف تتصرف عند كسوف الشمس؟

يشهد العالم غدا كسوفاً للشمس، ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، بحيث تكون الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة، فيغطي القمر قرص الشمس مؤقتا، ويحجب أشعتها لفترة قصيرة بحيث يلقي بظلاله على جزء من الأرض.

يجب ألا يتم النظر مباشرة إلى الشمس، حتى مع وجود نظارات شمسية أو حتى من خلال مواد داكنة مثل أكياس سلة المهملات، هذه مواد لا تحمي عينيك من الأشعة تحت الحمراء ويمكن أن تسبب تلفا دائما للعين. لا تستخدم أبدا المناظير أو التلسكوب إلا إذا كان لديك مرشح شمسي خاص أو يمكنك استخدامها لعرض الكسوف على بطاقة بيضاء.

ويُحذر من استخدام النظارات الشمسية بكافة انواعها وكذلك الأفلام الملونة وصفائح الأشعة السينية والبلاستيك المظلل بما فيها ورق تظليل السيارات.

فيما يلي بعض الاحتياطات التي يمكنك اتخاذها أثناء الكسوف الشمسي لتظل آمنًا:



1 - لا تنظر إلى الشمس مباشرة.

2 - استخدم المرشحات الشمسية أو نظارات الكسوف للنظر إلى الشمس.

3- لا تستخدم النظارات التي يزيد عمر استخدامها عن 3 سنوات.

4- لا تستخدم النظارات العادية.

5 - لا تستخدم كاميرا أو تلسكوب أو مناظير غير مفلترة للنظر بها، لأنه يمكن لهذه العناصر تضخيم أشعة الشمس وتلف الشبكية بسرعة أكبر .

6 - الامتناع عن استخدام الالكترونيات وأجهزة الطاقة الشمسية، فإذا كان الجهاز يعمل بالطاقة الشمسية ، فسيحصل على طاقة أقل أثناء الكسوف الأقصى ويتصرف وفقًا لذلك.