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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب المالية: وثيقة ملكية الدولة تهدف لتوفير بيئة داعمة للقطاع الخاص

وثيقة ملكية الدولة
وثيقة ملكية الدولة

أكد أحمد كوجاك نائب وزير المالية، أن وثيقة ملكية الدولة تهدف لتوفير بيئه دعامة للقطاع الخاص للعمل والمنافسه محليا واقليميا ودوليا. 

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7.3 مليار دولار تمويلات من شركاء التنمية.. المشاط: دور مؤسسات التمويل الدولية مع القطاع الخاص سيتعاظم في ظل تطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة


وأضاف أحمد كوجاك، في حوار لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الإثنين، أن 
40 جلسة عمل على وثيقة ملكية الدولة في وجود ألف خبير. 


وتابع أحمد كوجاك نائب وزير المالية، أن 35% من الممثلة القطاع الخاص وشاركوا في جلسات عمل وثيقة ملكية الدولة، لافتا إلى أن جلسات عمل وثيقة من كتاب الدولة سلطت الضوء على 68 قطاع فرعي لعمل القطاع الخاص بها لم نلتفت لها من قبل. 

 

وثيقة ملكية الدولة 


واكمل أحمد كوجاك نائب وزير المالية، ان وجدنا مطالبات بكيان مشرف على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة.
 

أحمد كوجاك وثيقة ملكية الدولة بيئة داعمة أخبار التوك شو اليوم القطاع الخاص

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