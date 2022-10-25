نائب المالية: وثيقة ملكية الدولة تهدف لتوفير بيئة داعمة للقطاع الخاص

أكد أحمد كوجاك نائب وزير المالية، أن وثيقة ملكية الدولة تهدف لتوفير بيئه دعامة للقطاع الخاص للعمل والمنافسه محليا واقليميا ودوليا.



وأضاف أحمد كوجاك، في حوار لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الإثنين، أن

40 جلسة عمل على وثيقة ملكية الدولة في وجود ألف خبير.



وتابع أحمد كوجاك نائب وزير المالية، أن 35% من الممثلة القطاع الخاص وشاركوا في جلسات عمل وثيقة ملكية الدولة، لافتا إلى أن جلسات عمل وثيقة من كتاب الدولة سلطت الضوء على 68 قطاع فرعي لعمل القطاع الخاص بها لم نلتفت لها من قبل.

وثيقة ملكية الدولة



واكمل أحمد كوجاك نائب وزير المالية، ان وجدنا مطالبات بكيان مشرف على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة.

