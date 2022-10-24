مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة: الانتخابات خطوة مهمة للحل وإنهاء الأزمة

أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني أن العملية الانتخابية خطوة مهمة للحل وإنهاء أزمة الشرعية في ليبيا، مشيرا إلى أن الأزمة في بلاده معقدة ومركبة ولن تُحل فقط بإجراء الانتخابات.

وطالب السني - في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا - بدعم المفوضية العليا للانتخابات والحكومة، وإرسال فرق لتقييم الاحتياجات وتقديم الدعم الفني واللوجستي للعملية الانتخابية، وذلك بالتوازي مع المسارات السياسية والقانونية الأخرى.

وأشاد السني - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الاثنين - ببوادر التوافق داخل مجلس الأمن بشأن ليبيا، خصوصا بعد تعيين المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي إلى البلاد، معربا عن أمله في عدم تكراره الأخطاء السابقة والمضي تجاه إجراء الانتخابات.

ودعا السني إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مؤكدا أنها يمكن أن تكون نواة لجيش ليبيا الموحد.