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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | تحذير عاجل بسبب كسوف الشمس.. ومفاجأة عن سعر الدولار خلال الأيام المقبلة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

رئيس الوزراء: تحضير عدد كبير من الشركات للطرح في البورصة خلال الفترة المقبلة
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عن أن الحكومة تعمل على تحضير عدد كبير من الشركات للطرح في البورصة خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم الإعلان عن تلك الشركات وتوقيت الطرح في الوقت المناسب.

حقيقة تأجيل الدراسة غدا بسبب كسوف الشمس| فيديو
كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الكسوف الجزئي للشمس المتوقع حدوثه غدًا الثلاثاء، موضحا أنها ظاهرة طبيعية فلكية ولا يوجد لها تداعيات مثل ما يتردد عنها.

نائب وزير المالية: خارطة طريق تعلن غدا فى ختام المؤتمر الاقتصادي.. فيديو
قال أحمد كوجاك نائب وزير المالية، إن الحوار القائم داخل المؤتمر الاقتصادي منذ أمس يؤكد أن القطاع الخاص والخبراء والمسئولين يستطيعون وضع خارطة طريق لعلاج بعض المشاكل الهيكلية المستمرة والاستفادة من الفرص المتاحة.

رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل صادمة عن سرقة متحف كلية الآثار.. فيديو
كشف الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل سرقة متحف كلية الآثار.

الإسكان: الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة ضخت استثمارات بتريليون و100 مليار جنيه
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أنه تم التركيز اليوم خلال المؤتمر الاقتصادى على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن الشراكة خلال الفترة الماضية ضخت استثمارات تريليون و100 مليار جنيه.

سر بدانته .. جورج وسوف يكشف تفاصيل وعكته الصحية
كشف المطرب جورج وسوف، تفاصيل جديدة عن الأزمة الصحية التي مر بها مؤخرا.

الساعة بجنيه.. أحمد موسى مشيدا بمشروع كايرو بايك: جميل جدا
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمشروع كايرو بايك بميدان التحرير، قائلا: "مشروع جميل جدا".

عضو لجنة العفو الرئاسي: قوائم المفرج عنهم تجاوزت الـ1000
أكد طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن قوائم المفرج عنهم بما تم الافراج عنهم اليوم، تجاوزت الـ1000 اسم حتى الآن، مشيرا إلى أن المفرج عنهم اليوم 23 شخص، 3 من ضمنهم السياسي زياد العليمي و20 آخرين بموجب قرار النيابة.

هتشوفوا هيحصل إيه.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن الدولار الفترة المقبلة|فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجميع يتحدث عن الدولار وكأن الجميع  أصبحوا خبراء.


مستشار الرئيس للصحة: مصر آمنة من الكوليرا.. والوباء ينتشر في دول الصراعات والحروب

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن مصر أمنة من الكوليرا ومنذ أول لحظة علمنا برصد حالات لإصابات كوليرا في دول قريبة، اتخذنا الاحتياطات الاستراتيجية اللازمة في المنافذ والموانئ والمطارات، فضلا عن استمرار المراقبة والاجراءات الوقائية.

أحمد موسى: بشتغل أيام أجازتي.. وانفراداتي محط اهتمام الوكالات الأجنبية
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه عمل في أكثر من مكان في بداية حياته وكانت الأولوية دائما لجريدة الأهرام.

 

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