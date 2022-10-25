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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معقول أعز عليهم صور.. جورج وسوف يكشف عن موقف مع جماهيره بإحدى الحفلات

جورج وسوف
جورج وسوف

عبر المطرب الكبير جورج وسوف، عن عميق تقديره وحبه محبيه وجماهير في كل المكان. 

 

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جورج وسوف: لا أحب الظهور الإعلامي وأغني لكل الناس


وقال جورج وسوف، في حوار مع الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الإثنين، إن لو الجمهور مستنيني علشان يتصور معايا، طب معقول أعز عليه صورة. 

 

السوشيال ميديا موقع التواصل الاجتماعي شيء يوجع الراس


وأضاف جوروج وسوف، أن يومي يبدا بالصحيان بدري، واسمع الاخبار، واتبع اخبار العالم، والسوشيال ميديا موقع التواصل الاجتماعي شيء يوجع الراس. 


واكمل وتابع جورج وسوف، أن:" انا ليس ضد الغناء الجديد، والشباب وباحاول اعاصر جيل الشباب".

وخلال البرنامج عرضت الفنانة اسعاد يونس، تقريرا مصورا، عن قصة نجاح المطرب جوروج وسوف. 
 


 


 

جورج وسوف اسعاد يونس اخبار التوك شو صاحبة السعادة الغناء

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