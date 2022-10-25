أبو علي.. تعرف على اسم دلع جورج وسوف والسبب| فيديو

كنت شقي وأنا صغير

كشف المطرب الكبير جورج وسوف، تفاصيل خاصة عن نشأته وأسرته.

وقال جورج وسوف، في حوار مع الفنانة اسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الإثنين، إن :"والدي كان بيقولي يا ابو علي علشان ابقى راجل، ولاني ولد وبيقولي ابو علي ويقصد بيها الرجولة والجدعنة".

وأكمل جورج وسوف، أن :«أختي الأكبر والأًصغر مني هما الأقرب لي، وأختي سوسن بيظنوا أننا تؤام وده مش صحيح بس احنا اتسجلنا في نفس اليوم، لكن هي أكبر مني بسنة.

كنت شقي وأنا صغير

وأضاف جورج وسوف، أن :«كنت شقي وأنا صغير، ولكن دايمًا مع ربنا، وبخاف من أذية أي شخص، وكنت بحب الشقاوة والتنطيط واللعب، ومكنتش مدلل في وسط عائلتي، وأنا عايش حياتي من وأنا صغير عشان أسعد الناس وأنا بدلع أحلى دلع من محبة الجمهور.



