جمهورها بيحب من قَلبُه.. جورج وسوف: كلمة مصر تعني لي كل حاجة

عبَّر المطرب الكبير جورج وسوف، عن عميق حبه وتقديره للشعب المصري، مؤكدا أنه يكن لمصر كل الحب في قلبه.

وأضاف جورج وسوف، في حوار مع الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الاثنين،: "كلمة مصر تعني لي كل حاجة، فأنا كبرت على أغاني العمالقة".

جورج وسوف: جمهور مصر بيحب من قلبه



وتابع المطرب الكبير جورج وسوف، أن جمهور مصر بيحب من قلبه ومايعرفش يكدب أو يجامل.

وكشف المطرب جورج وسوف، تفاصيل خاصة عن حياته الشخصية، مؤكدا انه عاشق للغناء والطرب.

وأضاف جورج وسوف، أن لا أظهر كثيرا في البرامج، لأنني لا احب ان اكرر نفسي، وأكرر نفس التصريحات والكلام.

وتابع جورج وسوف، أنا بحب أغني للعاشق والغلبان وفقد حبيبه، وبغني لكل الناس، بغني بإحساس، وبغني وكأني مكان الشخص الذي أغني له.

وأضاف جورج وسوف، أن يومي يبدأ بالصحيان بدري، وأسمع الأخبار، وأتابع أخبار العالم، والسوشيال ميديا، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي "شيء يوجع الرأس".

واكمل جورج وسوف،: "أنا لست ضد الغناء الجديد، والشباب، وبحاول أعاصر جيل الشباب".

وخلال البرنامج عرضت الفنانة اسعاد يونس، تقريرا مصورا، عن قصة نجاح المطرب جورج وسوف.





