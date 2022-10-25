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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوارديولا يطالب هالاند بعدم الأكل.. اعرف السبب

صدى البلد

مازح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مهاجمَه إيرلينج هالاند، قائلًا إنه يريد منه التخلي عن تناول الطعام والشراب خلال فترة توقف الموسم أثناء إقامة كأس العالم، للعودة بصحة جيدة لقيادة الفريق في رحلة البحث عن الألقاب في النصف الثاني من الموسم.

ولن يشارك النرويجي هالاند، الذي سجل 22 هدفًا في 15 مباراة في كل المسابقات مع سيتي حتى الآن، في نهائيات قطر التي ستُقام في الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، بعدما فشل منتخب بلاده في التأهل للبطولة.

وقال جوارديولا، أمس الإثنين للصحفيين: "(هالاند) سيكون في ماربيا (بإسبانيا) أو في النرويج.. سيتوقف مدى تألقه في النصف الثاني من الموسم بسلوكه في ماربيا.. نأمل ألا يأكل ويشرب كثيرًا وأن يعود (للفريق) بكامل لياقته".

وأضاف: "هو ذكي للغاية.. جزء من ذلك يرتبط بطريقة عمله.. هو أول مَن يصل (للمران) وأخر مَن يرحل.. يعتني بجسده بشكل مثالي.. تعلم جيدًا كيفية العيش كرياضي محترف، ولديه الرغبة لأن يصبح أفضل".

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وتابع بيب: "لم أكن أعرف مدى براعته في التحرك في المساحات الصغيرة في منطقة الجزاء، إنه يسجل كثيرًا من داخل المنطقة.. هو يبتعد عن مناطق اللعب لكي يكون قريبًا من المرمى، وهذه اللحظات ليست سهلة للمهاجم".

ويلعب مانشستر سيتي ضد نادي هالاند السابق، بروسيا دورتموند، اليوم الثلاثاء، ويحتاج للتعادل في ملعب ضيفه، لكي يحظى بصدارة المجموعة السابعة، بعدما ضمن تأهله لدور الـ16.

وتأهل فريق جوارديولا لمراحل خروج المغلوب، قبل مباراتين من نهاية دور المجموعات، بعدما جمع عشر نقاط من أربع مباريات، بينما يحتل دورتموند المركز الثاني بسبع نقاط.

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