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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يلعب في آرسنال.. من الشاب المصري الذي ظهر بجوار محمد النني ؟

محمد النني
محمد النني

خاض اللاعب محمد النني، نجم نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، أولى تجاربه التدريبية كمدرب بمران فريق آرسنال تحت 16 عامًا.

جاء ذلك ضمن تحضيرات "النني" للحصول على الرخصة التدريبية "UEFA A"، حيث يستغل اللاعب فترة إصابته في الدخول مجال التدريب لحين تعافيه وعودته للملعب كلاعب.

خلال المران، كان بجانب المدرب محمد النني، لاعب شاب صاحب أصول مصرية يدعى كاميرون إسماعيل، أثار الانتباه خلال تدريب الفريق.. فمن هذا الشاب المصري؟

من هو كاميرون إسماعيل؟

ولد كاميرون إسماعيل في نوفمبر 2006 من أصول مصرية، ويلعب في مركز الظهير الأيسر، حيث يمتاز بالمهارة والسرعة ودقة العرضيات، ويقوم بتدريبه نجم آرسنال السابق جاك ويلشير.

يمتلك اللاعب الشاب صاحب الـ 15 عام، الأصول المصرية من جانب والدته، حيث يمتلك جنسيات مصر، نيجيريا وإنجلترا، بحسب الصحافة الإنجليزية.

محمد النني مع كاميرون إسماعيل 

وعلى الرغم من جنسيته الإنجليزية، إلا أن أصوله المصرية تعود لجده من والدته، كما أن لديه أصول نيجيرية أيضًا، من ناحية والده النيجيري، كما يمتلك جنسية إنجلترا بحكم المولد.

ماذا قدم كاميرون مع الأرسنال؟

نجح لاعب أرسنال الشاب كاميرون إسماعيل في تسجيل هدف واحد مع فريقه هذا الموسم، كان في مرمى فريق تشيلسي، في مباراة انتهت بفوز ناشئي أرسنال بثلاثة أهداف دون رد.

وانتقل كامرون إلى فريق آرسنال للناشئين، قادمًا من آيليسبيوري يونايتد، وتم تصعيده للعب مع فريق تحت 18 عامًا بآرسنال، وخاض معهم مباراة، بالدوري الإنجليزي تحت 18 عام.

محمد النني يقود تدريبات فريق أرسنال للناشئين

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إصابة محمد النني

تعرض محمد النني، لإصابة خطيرة في أوتار الركبة خلال مباراة فولهام، سبتمبر الماضي، وغاب على إثرها عن مباريات الفريق من وقتها حتى الآن.

وأعلن المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، مدة غياب محمد النني خلال مؤتمر صحفي، قائلا: "مع النني نحن نتحدث عن فترة غياب لأشهر".

المدرب محمد النني

بدأ النني ممارسة مهنة التدريب، بحصة تدريبية لفريق أرسنال تحت 16 عامًا، وذلك بعدما نشر جورج بيرد، أحد أعضاء أكاديمية الجانرز، صورة اللاعب المصري رفقة لاعبي فريق الشباب.

وكان محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، قد أعلن مؤخرا حصوله على الرخصة التدريبية B من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" خلال فترة تعافيه الحالية من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم في البريميرليج.

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