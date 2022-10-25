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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالصدفة المفزعة.. سيدة تكتشف كائنات غريبة في سيارة على جوجل إرث

صدى البلد

اكتشفت امرأة أمرا غريبا ومذهلا عند استخدامها موقع "جوجل إرث Google earth، جعل الناس مقتنعين بأن هناك دليلًا أخيرًا على وجود كائنات فضائية بعد أن اكتشفت شخصًا غريبًا غير معروف يتربص في المقعد الخلفي لسيارة عابرة.

توصلت "كريستال باتيرسون " بالاكتشاف المخيف أثناء استخدام موقع رسم الخرائط الشهير لتحديد موقع بيع المرآب المحلي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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كانت السيدة البالغة من العمر 45 عامًا تبحث عن الاتجاهات ولكن في هذه الأثناء التقطت عينها أمرا غريبا لم تستطع أن تفوتها وهي شخصية غريبة المظهر في النافذة الخلفية للمركبة العشوائية.

وحصلت على صور من المشهد الغريب وقامت بنشره على مواقع التواصل ، قائلة:"بدا السائق عارياً ، لذلك قمت بالتكبير لأنني فضولية ، ولكن عندما دققت النظر بالكنبة الخلفية رأيت شخصا غريبا لم أفكر سوى أنه كائن فضائي".

واضافت:"السبب الوحيد الذي وجدته هو أنني كنت أستكشف موقع بيع المرآب ، والذي كان يقع في مكان الإقامة في الخلفية".

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أثار ذلك جدلاً عبر الإنترنت بين السكان المحليين في بلدة مابليتون في ولاية مين بالولايات المتحدة ، وتسأل رواد مواقع التواصل: "كيف لاحظت ذلك؟"، "من الواضح أنه كائن فضائي".

يتم استخدام Google Earth في جميع أنحاء العالم لتمثيلاته ثلاثية الأبعاد استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية واللقطات على الأرض، ولكن بالإضافة إلى رسم خرائط للمعالم المهمة ، من المعروف أنه يلتقط لقطات للحياة خارج الأرض.

في وقت سابق من هذا العام ، ادعى أحد مستخدمي الموقع أنه عثر على أدلة دامغة على وجود جسم غامض مدفون في الصحراء في الجزائر.

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