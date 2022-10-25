اشترى شبكتك| مفاجأة فى أسعار الذهب وجرام 21 يسجل 1130 جنيه

أسعار الذهب .. شهد سعر الذهب مصرمع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25-10-2022 زيادة طفيفة؛ علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة والتي يتم تداولها في محلات الصاغة، وسجل أعلى سعر للأعيرة الذهبية 1291 جنيهاً للذهب عيار 24.

ويعتبر المعدن الأصفر محل اهتمام من قبل المستهلكين وخصوصا المقبلين علي الزواج ومن هم في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم.



ويستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 بالأسواق، وفقاً لموقع ايجبت جولد الرسمي

سعر الذهب اليوم فى مصر

بلغ سعر عيار 24 نحو 1285 جنيها للبيع و 1291جنيها للشراء



وصل سعر عيار 21 نحو 1124جنيها للبيع و 1130جنيها للشراء



وبلغ سعر عيار 18 نحو 963جنيها للبيع و 969جنيها للشراء



وسجل سعر عيار 14 نحو 749جنيها للبيع و 753جنيها للشراء مقابل 741 جنيهًا للبيع و 743 جنيهًا للشراء يوم السبت الماضي بفارق 4 جنيهات.



وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 39.74 ألف جنيه للبيع و 39.95 ألف جنيه للشراء



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 8944 جنيها للبيع و 8992 جنيها للشراء



وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.28 مليون جنيه للبيع و 1.284 مليون جنيه للشراء

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أسعار الذهب والمصنعية

يتم تحديد سعر المصنعية للذهب بنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب الواحد وبالتالي فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري، والعكس صحيح خصوصا مع استخدام أوقية الذهب التي تزن ما يقارب 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب، إذ تختلف تسعيرة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

و شهد الذهب حالة من التذبذب في أسعار الذهب عالميا خصوصا وأنه في الوقت الراهن يعاني من الهبوط، حيث تراجع لمستويات غير مسبوقة وذلك في الأسابيع الماضي